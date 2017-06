Príncipe herdeiro Naruhito está a caminho de se tornar o “rei das selfies”

O Príncipe Herdeiro Naruhito apareceu em outra selfie antes de retornar ao Japão na manhã do dia 21 de junho.

Heine Pedersen pediu ao Príncipe que posasse para uma selfie no dia 17 de junho quando Naruhito estava dando uma volta surpresa ao longo de um canal em Copenhague, entre um compromisso e outro na cidade.

Naruhito respondeu sem cerimônias, para a surpresa de funcionários da Agência da Casa Imperial.

A visita oficial à Dinamarca foi a primeira viagem ao exterior de Naruhito após uma lei especial que permite a abdicação do Imperador Akihito ter sido promulgada.

Durante sua estada desde o dia 15 de junho no país escandinavo, Naruhito foi tratado como um futuro imperador, mas ainda se deu a oportunidade de conversar com residentes locais nas ruas.

Na área ao longo do canal, ele conversou com vários residentes e perguntou se eles costumavam passear naquele local com frequência e, alegremente, apertou as mãos das pessoas.

Em abril, Naruhito também apareceu em uma selfie tirada pelo Primeiro-Ministro da Malásia Najib Razak durante sua visita ao país. Ele foi notícia no Japão com comentários do tipo: “Sem precedentes!”. Agora parece que esse negócio de selfie pode estar se tornando um hábito, cita a reportagem do Asahi.

Managed a selfie with HIH Prince Naruhito , Crown Prince of Japan during official lunch at Sri Perdana today. pic.twitter.com/p8LI3miPsT — Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) April 15, 2017

Fonte e imagens: Asahi