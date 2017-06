Mesmo neste início de temporada de chuvas, a “Lua cheia de morango” irá iluminar os céus nesta noite! É um nome bonito para uma lua, mas “lua de morango” era um apelido para a lua dado pelos nativos americanos. Como o mês de junho é o mês da colheita de morangos, e a lua cheia também fica vermelha nesta época, o fenômeno começou a ser chamado de “lua cheia de morango”. Nos países ocidentais, também é chamada de “lua rosa” ou “lua quente”.

Por que a lua fica vermelha?

Qual será o motivo de a lua cheia sempre ficar mais vermelha nesse período?

O motivo está relacionado com a altura da lua cheia. No hemisfério norte, a lua cheia de junho, que acontece no solstício de verão, desce até a altura mais baixa do ano. Como a altura da lua segue uma relação contrária à do sol, a altura da lua chega a seu nível mais baixo no solstício de verão e ao mais alto no de inverno. Este é o mesmo motivo do crepúsculo ter a cor avermelhada.

Ou seja, quanto mais baixa está a lua, mas vermelha ela aparenta ser e, especialmente a lua cheia de junho parece estar mais avermelhada do que o de costume.

Se compararmos a altura da lua nos meses de junho e dezembro, a altura da lua cheia em Tóquio atinge no máximo o ângulo de 30º a partir do horizonte. Já em dezembro, a lua atinge uma altura no ângulo médio de 80º.

Além disso, como junho está exatamente no meio do período de chuvas, a umidade aumentará e, devido à dispersão da luz, a lua ficará mais vermelha do que o normal.

Alta probabilidade de vê-la neste ano

90% das “luas cheias de morango” aconteceram em dias chuvosos. No ano passado, o fenômeno ocorreu quando Kyushu registrava uma chuva histórica, e no ano retrasado aconteceu no primeiro dia da temporada de chuvas.

Contudo, neste ano o fenômeno ocorrerá num período ensolarado.

A “lua cheia de morango” não possui uma cor tão avermelhada quanto o morango, mas não perca a chance de vê-la!

Em Tóquio, o dia irá escurecer por volta das 18h30. O horário em que a lua atingirá sua altura máxima será por volta das 23h45! Contudo, como o céu continuará claro mesmo após o fim da tarde, provavelmente o melhor horário para ver a lua cheia de morango será entre às 20h00 e 22h10.

