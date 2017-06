Japão considera enviar homem à Lua

A agência espacial do Japão propôs um plano a um painel do governo sobre enviar astronautas japoneses à Lua após o ano 2025.

A Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA) apresentou a ideia ao painel do ministério na quarta-feira (28). O painel tem a tarefa de discutir a direção da exploração espacial do país.

A JAXA disse que não vai desenvolver uma espaçonave tripulada por sua conta que exige altos custos de desenvolvimento.

Ao invés disso, ela fará uma contribuição tecnológica a um projeto multinacional sobre sondagem lunar tripulada. A agência espera que isso dê à ela o direito de enviar japoneses à Lua.

A agência espera que as preparações para tal projeto tenham início por volta de 2025. O ministério planeja compilar um relatório sobre a visão da exploração espacial do país até março do ano que vem.

Essa é a primeira vez que a JAXA revela de forma oficial sua intenção de enviar astronautas além da Estação Espacial Internacional (ISS). Astronautas japoneses já vivenciaram missões de longa duração na ISS que orbita a Terra a uma altitude de 400km.

A estrutura internacional para a ISS poderá continuar até 2024, mas seu futuro continua indeciso depois disso.

Uma conferência de países membros conhecida como Fórum Internacional de Exploração Espacial será realizada em Tóquio em março de 2018. Os panoramas para a futura estrutura serão discutidos.

Fonte e imagem: NHK