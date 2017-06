Hotel no Japão oferece desconto a mulheres que usarem salto alto

Um bar/cafe de um hotel no Japão está oferecendo às mulheres um incentivo econômico para mulheres usando saltos altos, e quanto mais alto melhor.

Dentre as opções de jantar e drinks no Hilton Osaka está o My Place, que foi inaugurado no final de março. Com a expectativa de aumentar sua credencial como um estabelecimento estiloso e sofisticado, com início no dia 15 de junho, o estabelecimento começará a oferecer descontos a mulheres que estiverem usando salto alto, e quanto mais alto eles forem mais elas vão economizar.

Para ser qualificado como “alto” o salto deve ter pelo menos 5cm, que concede a quem o usa um desconto de 10% em qualquer opção que não faça parte do cardápio de pratos, incluindo a seleção do My Place de cerveja artesanal, vinhos orgânicos e coquetéis.

A cada 2cm adicionais de salto alto o desconto aumenta. De 7cm a 9cm (15%); de 9cm a 11cm (20%); de 11cm a 13cm (25%) e de 13cm a 15cm (30%). Indo além dos 15cm o desconto chega a 40%.

Oficialmente chamado de “High Heels Ladies’ Night Discount, o serviço é oferecido nas noites de quinta-feira entre as 18h e 23h30. O My Place está localizado no primeiro andar do Hilton Osaka e está aberto para qualquer cliente.

Informações:

My Place (Hilton Osaka)/ マイプレイス(ヒルトン大阪)

Site para informações: Hilton Osaka (em japonês)

Localização, veja aqui

Fonte: Rocket News (PR Times) Imagens: Hilton Osaka