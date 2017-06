Empresa aérea do Japão é reconhecida como a líder do mundo em 2 categorias

A All Nippon Airways (ANA) foi reconhecida, mais uma vez, como a empresa aérea líder no mundo em 2 categorias no prestigiado World Airline Awards 2017 organizado pelo SKYTRAX. O prêmio para os “Melhores Serviços de Aeroporto do Mundo” e os “Melhores Funcionários de Empresa Aérea na Ásia” foram concedidos durante uma cerimônia especial realizada no International Paris Airshow nesta semana.

A SKYTRAX atribuiu os prêmios à consistente busca de excelência da ANA no atendimento ao cliente, tanto no embarque quanto no voo. O World Airline Awards é determinado pelos resultados de uma pesquisa online concluída por passageiros em todo o mundo.

O prêmio “Melhores Serviços de Aeroporto no Mundo” é concedido à empresa aérea que recebe o nível mais alto de satisfação do cliente em uma ampla variedade de serviços em aeroportos. Ele incorpora a alta qualidade de serviço que os funcionários da ANA oferecem em todos os 42 destinos da empresa aérea no mundo todo.

Para o prêmio “Melhores Funcionários de Empresa Aérea na Ásia”, a SKYTRAX reconheceu os esforços coordenados dos funcionários de aeroporto da ANA e tripulação que, de forma contínua, melhoram a qualidade do serviço.

Yuji Hirako, presidente e CEO da ANA, comentou sobre as premiações: “Como uma empresa aérea líder no mundo, a ANA continua oferecendo aos passageiros serviços de primeira classe e estamos honrados que a SKYTRAX e seus leitores, mais uma vez, reconheceram nosso comprometimento em oferecer o melhor conforto, conveniência e segurança aos passageiros. Nossos esforços simbolizam nossa busca pela excelência com um toque de hospitalidade japonesa, desde o momento que nossos passageiros fazem o check in até eles deixarem o aeroporto e seguirem seus destinos.

Fonte: Japan Today/ANA Imagem: Bank Image, Wikimedia