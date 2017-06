Competição “macho” visa atrair trabalhadores para a indústria da demolição

Uma competição de fotos sem precedentes, que destacou trabalhadores da área de demolição, foi realizada recentemente para chamar a atenção das pessoas sobre a profissão em um setor que, como outros, também sofre com a falta de mão de obra.

Apesar do nome da competição ter um ar dos anos 1970 fora de moda, a empresa Crassone, com sede em Nagoia (Aichi) realizou recentemente a “Macho Photo Contest” (マッチョフォトコンテスト) para trabalhadores da área de demolição com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o trabalho no setor, divulgou o Japan Times.

De acordo com o jornal, cerca de 68 trabalhadores participaram, variando de músculos ondulantes em frente a imensos equipamentos de demolição a um homem de terno fazendo um trabalho administrativo em um laptop. Um deles até trouxe sua filha para posar junto a ele.

No final, o ganhador do prêmio foi Yusuke Nagasaka, de Hekinan (Aichi) que trabalha para uma empresa de demolição na província. Os juízes, incluindo uma artista de mangá e um editor de revista, elogiaram o ex-paraquedista pelos seu “corpo marcante, com ampla área torácica”. Ele e outros vencedores de outras categorias na competição ganharam uma sessão de fotos. A competição ocorreu entre fevereiro e abril e os resultados foram divulgados em maio.

Sendo a terceira geração da família a trabalhar na indústria da demolição, Nagasaka disse que “agora ele pode mostrar com orgulho à filha de 1 ano que está fazendo um bom trabalho”.

Um porta-voz da indústria disse que trabalhadores como Nagasaka estão se tornando cada vez mais raros na indústria dominada por homens. “É um trabalho que exige muito esforço físico, mas não se ganha muito dinheiro e os jovens desistem logo. Os atuais trabalhadores estão envelhecendo e estamos enfrentando dificuldades para conseguir mão de obra”.

Clique aqui para ver as fotos da competição.

Fonte: Japan Times Imagem: Bank Image