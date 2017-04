Serviço de “Táxi Silencioso” proíbe motoristas de estimularem conversas fúteis

Taxis na cidade mais refinada no Japão estão procurando minimizar conversas desagradáveis e incômodas.

Um transporte confortável e por vezes rápido é muito popular, por isso é possível ver uma grande quantidade de táxis operando em grandes cidades. Entretanto, não são todos que estão abertos a conversas fúteis entre passageiro e motoristas, que normalmente ocorrem durante uma corrida de táxi.

Pensando nisso, para aqueles que preferem uma corrida mais “silenciosa”, uma empresa no Japão deu início ao que ela chama de serviço de “Táxi Silencioso”.

A Miyako Taxi, que opera principalmente na área de Quioto, designou vários veículos em sua frota como “Táxis Silenciosos”. Uma nota escrita atrás do encosto do banco do passageiro informa aos clientes que, fora cumprimentar o usuário que entra no táxi e confirmar seu destino desejado, o motorista não vai iniciar uma conversa, a não ser que o passageiro converse com ele (com exceção, certamente, em situações de emergência onde a conversa é fundamental).

“Atualmente, esse serviço está em teste, com a meta de criar uma atmosfera dentro do veículo que oferece a corrida mais confortável para os passageiros através da limitação da fala do motorista”, anunciou a Miyako Taxi em uma surpresa declaração de suas medidas anti-conversas fúteis.

Normalmente, a Miyako Taxi não tem uma política relativa a se os motoristas devem ou não tentar iniciar uma conversa com os passageiros. Contudo, a empresa sente que enquanto alguns usuários de táxi gostam de ouvir sobre as numerosas atrações de Quioto, outros já estão bem informados sobre o assunto, principalmente aqueles que já moram nas imediações.

Atualmente, a Miyako Taxi conta com 5 “Táxis Silenciosos” rodando nas ruas de Quioto. O programa teve início “silenciosamente” no final de março, e a empresa está avaliando a resposta dos passageiros enquanto considera se expandirá o programa.

Fonte: Rocket News Imagem: Bank Image