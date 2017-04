Os banheiros mais excêntricos do Japão

Os estrangeiros no Japão ficam fascinados pelas várias funções dos toilets de alta tecnologia do país. Eles podem formar a base para experiências memoráveis, inspirando algumas pessoas a irem além, levando (diga-se roubando) um como lembrança (veja nesta matéria).

Por mais de 1 década, Marimoto, que se autodescreve “a caçadora de toilets”, buscou pelos banheiros mais incomuns no Japão. Ela visitou mais de 300 e documentou 249 deles no livro Nippon no Toire Hoka (Toilets Japoneses e Mais). Ela aparece frequentemente em programas de televisão e contribui com textos para impressão e publicações online sobre sua área de conhecimento.

Marimoto acredita que o Japão tem uma atenção particular aos banheiros.” Um toilet de um restaurante reflete a motivação dos proprietários e dos funcionários. Os japoneses acreditam que mesmo se os clientes apreciam o restaurante, isso pode mudar se os banheiros estiverem sujos”.

Abaixo, uma lista com alguns dos toilets incomuns descritos por Marimoto:

Golden Toilets

O Restaurante Robô no distrito de Kabukicho em Tóquio demonstra como um bom conceito pode trazer amplo sucesso. Sua combinação de dançarinas e robôs tornou-o uma parada padrão para muitos turistas estrangeiros que vêm à capital. Os proprietários do local não economizaram na extravagância de seus banheiros.

Os toilets de ouro foram remodelados e modernizados várias vezes. As fotos no livro de Marimoto mostram como eles eram quando o restaurante foi inaugurado, então, agora elas são um documento valioso. O valor total para a construção do estabelecimento foi de ¥10 bilhões e os designers, aparentemente, passaram muito tempo projetando os banheiros.

Garden Toilet

O Resuto Ujo é um restaurante japonês que oferece a atmosfera de um jardim tradicional nos banheiros. Está localizado na Costa de Echizen, na província de Fukui.

Esse banheiros são populares, visto que os clientes podem se aliviar em um jardim japonês. Há 7 toilets no total, com nomes correspondendo aos seus vários temas.

Aquarium Toilet

O banheiro no restaurante Hipopopapa em Akashi, província de Hyogo, está literalmente em um aquário. Após olhar para o mar durante a refeição, os clientes podem sentir como se estivessem viajando sob as ondas quando usar o toilet.

Muitos usuários ficam tão vencidos pela situação que até esquecem de trancar a porta, então, os banheiros têm duas portas que podem ser trancadas. Foi um desafio para construí-lo, com o peso da água rachando o vidro antes de um design mais resistente ter sido criado, e aparentemente custou mais de ¥20 milhões para montá-lo e mantê-lo.

Ski Jump Toilet

Os usuários sentem a emoção na entrada de uma rampa de esqui no banheiro do restaurante Haiji no resort Madarao, na província de Nagano.

Um adesivo com uma impressão mostrando a vista da plataforma de salto de esqui das Olimpíadas de Nagano cobre as paredes. Há também fotos de esquis no chão, então os usuários tem a real sensação de estar olhando declive abaixo.

Toilets Sea View

A ponte e o túnel da Tokyo Bay Aqua-Line corta diretamente de um lado a outro da Baía, e os toilets na área de serviço Umihotaru aproveitam o máximo a localização.

Os toilets estão na única área de serviço no mar no Japão, permitindo aos usuários desfrutarem da liberdade da vista do oceanos enquanto respondem ao pedido da natureza. O espaço com vista do oceano nos toilets femininos destacam pias ao invés de mictórios.

Nature Toilet

Com 200 metros quadrados, é um pouco grande para chamá-lo de cubículo. Afirma-se que o Garden Toilet, que pode ser encontrado na estação de Itabu, em Ichihara, província de Chiba, é o maior do mundo.

Seu nome oficial é Toliet in Nature. Essa instalação foi projetada para que os usuários desfrutem da natureza abundante de Ichihara enquanto se aliviam. É um toilet para mulheres e os homens, infelizmente, não podem usá-lo. Você pode fechar a cortina, mas mesmo assim ainda há uma sensação de espaço aberto.

Paper Toilet

Não há necessidade de se preocupar com a falta de papel higiênico em um toilet em Momojiro, um restaurante em Sakyo, província de Quioto, onde 81 suportes para papel no banheiro feminino cobrem uma parede inteira.

Segundo Marimoto, ela acidentalmente ouviu que os donos do restaurante fizeram um pedido muito grande de suportes, mas ao invés de devolvê-los, decidiram que a coisa estilosa a fazer seria usar todos eles. No entanto, deve ser trabalhoso para os funcionários verificarem todos os suportes e dobrarem as pontas dos papéis higiênicos em triângulos.

Japan’s Oldest Toilets

Os toilets mais antigos do Japão ainda em existência podem ser encontrados em um templo em Higashiyama, em Quioto, o Tofuku-ji. A sala é ampla, com tem 35m de comprimento e 14m de largura, sendo designado como uma importante propriedade cultural. Por essa razão só é possível olhar e os visitantes não podem usar os buracos históricos.

O espaço podia ser usado por até 100 pessoas simultaneamente. Nos tempos antigos, as fezes humanas podiam ser vendidas como fertilizantes, então isso fornecia uma importante fonte de renda para o templo, por isso havia muitas regras para uso dos banheiros.

Zen Toilet

Estes toilets estão localizados em um saguão de treinamento Zen em Fukuroi, na província de Shizuoka. O banheiro é dedicado a Ususama Myoo, conhecido como uma divindade do toilet com poderes de purificação.

Excepcionalmente, esse é um toilet que pode ser usado por todos os gêneros. Assim como a estátua de Buda, há um ofertório ao templo. Em outros países, para usar o banheiro é preciso pagar uma pequena taxa. Fazer uma doação nesse espírito pode trazer a você boa fortuna.

Toyota Toilet

A popular rede de lámen, a Ippudo, vem expandindo no exterior. O banheiro de uma de suas filiais japonesas, em Honmachi-dori, em Nagoia, em Aichi, presta homenagem à Toyota, que tem sede na província.

Ao invés de simplesmente alinhar alguns itens relacionados a automóveis, há vários motores reais que criam uma bela exibição em uma parede, usando peças como objetos de arte.

