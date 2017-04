Leilão de chá verde recebe lance histórico: mais de 1 milhão de ienes por 1 quilo

Às 7h00 desta segunda-feira (24), mais de 800 produtores de chá da região se reuniram no Mercado de Chá, localizado em Aoi-ku, cidade de Shizuoka (província homônima). Foi realizada a abertura das negociações em grande estilo, com energia.

Segundo o jornal Nikkei os produtores tinham em mãos as suas valiosas folhas de chá verde e soroban para as negociações.

O primeiro leilão para o lançamento das folhas de chá foi aberto com 3 dias de diferença em relação ao ano anterior, por conta da temperatura mais fria no mês de março, o que atrasou o trabalho dos produtores. Em contrapartida, como não houve geada no inverno, as folhas do chá verde desta temporada são excelentes, segundo a matéria da TBS TV.

Mais de 1 milhão de ienes pelo quilo das folhas de chá verde

No ano passado, as folhas do chá mais valioso receberam o valor de 88.800 ienes. No entanto, este ano esse valor deu um salto.

A negociação que marcou o ponto alto da abertura das vendas foi um chá muito especial. Ele é produzido em Fujinomiya (Shizuoka), da variedade chamada Saemidori. Essas folhas de chá verde receberam o maior valor da história, sendo negociadas a 1,08 milhão de ienes o quilo. De acordo com o Nikkei, a empresa compradora também é da cidade de Fujinomiya. “A maneira como foram processadas as folhas, manualmente, é delicada e com acabamento impecável. Se pensar que houve um esforço do trabalho manual, ainda é barato”, exclamou Takashi Doi, dono da empresa que deu esse lance para essas valiosas folhas de chá.

Em meio a variedades das folhas de chás verdes, imprescindíveis para a mesa do povo nipônico, a média do quilo deles ficou em torno de 7.706 ienes. Além disso, o chá verde vem ganhando espaço no mercado internacional, como um produto valioso e requintado.

Fontes: Nikkei Shimbun, Sankei e TBS TV Fotos: Sankei e TBS