Cientistas descobrem enorme quantidade de lava vulcânica ao sul do Japão

Um domo de lava (domo vulcânico ou doma) medindo cerca de 10km de um extremo a outro foi descoberto no leito marinho ao sul de Kyushu por um grupo de cientistas da Universidade de Kobe.

É provável que o domo de 20km de largura localizado dentro da Caldeira Kikai foi formado após uma mega erupção na área há cerca de 7.300 anos, ressaltam os cientistas.

O grupo liderado por Yoshiyuki Tatsumi, um professor de estudos do magma que lidera o Centro de Exploração do Fundo Oceânico de Kobe, estudou a área do leito marinho em março quando realizava pesquisas acústicas de bordo com a ajuda de um robô subaquático, que o levou à descoberta do domo de lava gigante.

Estima-se que cerca de 40km cúbicos de lava tenham irrompido de uma câmara subterrânea para formar o domo, que tem fissuras formadas de modo característico quando a lava se solidifica na água.

O tempo que levou para o domo ser formado e se ainda está crescendo estarão sujeitos a estudos futuros. Ainda continua incerto quando a próxima erupção ocorrerá.

“Esperamos estudar o tamanho da câmara magmática para auxiliar em previsões de erupções”, disse Tatsumi.

Fonte e imagem: Asahi