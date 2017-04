As 3 redes de café preferidas no Japão

As três cafeterias que estão na preferência dos cidadãos japoneses são Starbucks, Tully’s e Doutor, que têm filiais em todas as 47 províncias do Japão.

Uma pesquisa realizada com 1.331 pessoas de 20 até 60 anos espalhadas pelo país, apontou a Starbucks no topo com 57,2% da preferência, em segundo lugar a Doutor com 30,7% e Tully’s em terceiro com 12,1%.

Mas, uma outra pesquisa realizada somente em Tóquio mostrou um resultado surpreendente, pois a Starbucks não estava no topo da preferência.

A pesquisa mostrou que os cidadãos de Tóquio têm preferência pela Doutor que teve 44,7%, em segundo ficou a Starbucks com 40,7% e Tully’s com 14,6%.

Somente em Tóquio, a rede Doutor tem 383 filiais e a Starbucks 294. Para descobrir o que agrada o paladar dos cidadãos de Tóquio que dá o topo de preferência para a rede Doutor, será realizada uma outra pesquisa.

Lembrando que, na região de Nagoia a rede Komeda Coffee é a que predomina na preferência dos moradores da província de Aichi.

Fonte: Spotlight, versão em japonês