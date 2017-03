Planta “coelhinho” fazendo o sinal da paz faz sucesso na internet

Se há algo que os japoneses amam é uma boa dose de momento “kawaii” e quando o mundo natural oferece isso sem mesmo saber, é difícil lidar com tanto encanto. Isso foi o que aconteceu após este tweet da usuária @celely1128 ter aparecido online na semana passada, com duas imagens de uma planta que parece ser um coelhinho surgindo fazendo o sinal da paz derretendo corações em toda a internet no Japão.

As imagens parecem ser excepcionalmente um grupo de coelhos posando para uma foto. Um outro usuário do Twitter ficou tão inspirado pela cena que até fez um desenho da planta graciosa.

Embora pareça um campo miniatura de coelhinhos, a planta é na verdade uma suculenta chamada Monilaria obconica. Durante seu estágio de crescimento, a planta desenvolve pequenas orelhas que parecem as de um coelho que terminam crescendo mais longas e largas, eventualmente germinando flores, visto que o grânulo peludo em sua superfície rabalha para armazenar água, ajudando a planta a reter umidade por semanas, de uma vez.

Com centenas de likes e retweets, usuários da rede social comentaram:

“Realmente parecem coelhos!”

“Eles não estão somente fazendo um sinal da paz, mas duplos sinais da paz, que os torna ainda mais graciosos!”

“Ah, eu não aguento a graciosidade dessa planta!”

Fonte: Rocket News Imagens: Twitter