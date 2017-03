Japão: nova meia-calça oferece visual diferente

A linha de meias-calças no estilo piercing de espartilho (corset piercing), criada pela designer de moda Yuri Yumetsuki, tem propósito duplo: cobrir as pernas de quem as usa enquanto também oferece um truque visual. À primeira vista, as meias-calça fazem parecer que a pessoa está exibindo impressionantes artes corporais de piercings de espartilho, com laços transpassados.

O laço é confortável e permite livres movimentos enquanto a pessoa que usa está caminhando, subindo escadas ou sentada. Veja o vídeo:

A linha oferece variações para atender preferências individuais. Há cinco diferentes cores de laço: azul-céu, branco, vinho, roxo e preto.

Além da versão de laço para coxa, há um outro design, abaixo dos joelhos.

Se você gosta do toque feminino de todos os laços, mas o aspecto simulado de piercing não te agrada, há também uma meia-calça na cor preta, que tornam os laços ainda mais itens decorativos do que realmente são.

Cada versão das meias-calças custa ¥6.264 e podem ser adquiridas através desse site em japonês (veja aqui).

Fonte: Rocket News Vídeo: YouTube (Monoully Offical), Imagens: Village Vanguard