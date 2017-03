Intercâmbio na Irlanda: relato de uma brasileira que encarou esta aventura

A brasileira Alexia Nagata, bloqueira e colaboradora no Portal Mie, encarou uma viagem de intercâmbio na Irlanda, e trouxe um relato sobre esta aventura conhecendo mais uma cultura!

Intercâmbio na Irlanda

Por Alexia Nagata

Como muitos devem saber, nos dias 17,18 e 19 de março foi comemorado o famoso St Patrick’s day na Irlanda, que é a maior festa do país para celebrar o padroeiro da Irlanda, mas o que mais sabemos sobre esse país?

Irlanda ou como é chamada carinhosamente, Ilha Esmeralda, é uma pequena ilha próxima à Inglaterra, onde há o dialeto oficial, gaélico, mas todos falam inglês.

Quando se trata de intercâmbio, a Irlanda é uma das opções mais baratas e tem atraído cada vez mais estrangeiros, fazendo de nós brasileiros o maior grupo de imigrantes no país. A popularidade do país deve-se ao fato da sua facilidade de obter o visto, preços mais baixos comparados a outros países e a facilidade de viajar pelos países da Europa durante o intercâmbio.

Por que fazer um intercâmbio no exterior?

A experiência de viver um intercâmbio é única, proporciona vivenciar coisas novas, conhecer pessoas diferentes e de vários lugares do mundo, viajar e claro, aprimorar o inglês.

Como funciona o processo do intercâmbio:

1- Escolher uma agência de intercâmbio

A escolha de uma agência é fundamental, afinal, você está planejando viajar para um país desconhecido, com outro idioma e muitas outras diferenças, portanto, é muito importante ter suporte nesse momento, ter alguém para dar assistência durante todo o processo do intercâmbio.

2- Escolher uma cidade

Há diversas cidades na Irlanda com escolas muito boas para quem quer fazer intercâmbio, deve-se pesquisar muito, analisar onde o custo de vida é melhor entre outras coisas essenciais.

3- Escolher uma escola

A escolha da cidade é muito importante, afinal, é onde você vai investir seu dinheiro com o objetivo de aprender inglês. Ao escolher uma escola, é preciso pesquisar preço, localização, duração do curso, aulas e muito mais.

Esses primeiros passos são os mais importantes, além disso é preciso pesquisar muito mesmo! Quanto mais conhecimento, melhor! Assim, evita surpresas desagradáveis.

Visto:

1- Para quem não pretende trabalhar durante o intercâmbio: Quem vem com a intenção de apenas estudar, pode escolher um curso com duração de menos de 25 semanas e vir tranquilamente para o país.

2- Para quem pretende trabalhar durante o intercâmbio:

É possível trabalhar e estudar no país, mas para isso, é preciso trazer o valor de 3000 mil euros em espécie ou em algum cartão e após chegar ao país, depositar esse valor em uma conta de banco irlandesa e com o extrato bancário dessa conta, apresentar na imigração junto com outro documentos para obter o visto, conhecido como GNIB.

Além dos 3000 mil euros a serem depositados na conta para comprovar que a pessoa conseguirá se sustentar durante sua estadia, é preciso pagar um valor de 300 euros para obter o visto. Para trabalhar no país, é permitido que um estudante trabalhe por até 20 horas por semana, ou seja, arubaito como nós conhecemos.

A Irlanda é um país belíssimo cheio de paisagens lindas e diferente de tudo que nós brasileiros já vimos no Brasil e no Japão, é riquíssimo em cultura, histórias, tradições e castelos lindos!

Para quem quer saber mais sobre a Irlanda, acesse o meu canal para ver vários vídeos sobre o país!

Alexia Nagata é blogueira, e está sempre antenada nas novidades pelo mundo. Visite o blog e conheça mais seu trabalho!!