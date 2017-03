Contratação de ninjas em Aichi! Quem encara?

O mês de abril é o início do ano fiscal no Japão, e também é tradicionalmente quando novos funcionários começam a trabalhar em empresas de todo o país. No entanto, com o mês de março terminando, uma organização com sede em Nagoia (Aichi) se depara com a falta de funcionários, e ainda está recebendo candidaturas.

A Hattori Hanzo and the Ninjas, também conhecida como Hattori Hanzo Ninja Squad, foi formada em 2015. Enquanto a sabotagem e o subterfúgio são as indústrias nas quais os clãs ninjas estão mais envolvidos, a Hattori Hanzo and the Ninjas, ao contrário, foi criada para promover o turismo à província de Aichi e sua cidade capital Nagoia.

Os membros do grupo podem ser vistos com frequência executando exibições de acrobacias e armamento, assim como orientando visitantes no Castelo de Nagoia e no Aeroporto de Chubu Centrair em como lançar um shuriken (lâmina que se atira).

De momento, o site da organização lista 7 funcionários ninja, mas a equipe está buscando expandir, e atualmente está recebendo candidaturas para cargos de ninja a tempo integral. Originalmente, o prazo para se candidatar era até 21 de março, entretanto, devido ao escasso número de candidatos, o prazo foi estendido indefinidamente, segundo a matéria do site Rocket News.

Para se tornar um ninja profissional, o candidato deve ter mais de 18 anos de idade e saber falar japonês a um nível de conversação usada no dia a dia. Ser fluente na língua, no entanto, não é uma exigência, nem ter nascido no Japão. A Hattori Hanzo and the Ninjas contrataram um americano em 2016, e neste ano a organização até postou uma versão em inglês de seu anúncio com a finalidade de atrair estrangeiros também.

O salário de um ninja será entre ¥180.000 a ¥220.000 por mês e um bônus é pago em dezembro. Os candidatos terão que morar em Nagoia ou terem como se deslocar até a cidade, e o candidato ideal seria aquele com treinamento acrobático e que também é sociável e bom para lidar com crianças.

Os detalhes exatos do processo de inscrição podem ser encontrados aqui (em inglês).

Site oficial: Ninja Japan (em japonês e inglês)

Um vídeo apresentando potenciais colegas de trabalho:

Fonte: Rocket News (Aichi Prefectural tourism board via IT Media) Imagens: Aichi Prefectural tourism board