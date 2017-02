Morango em formato de coração é uma opção de presente no Valentine’s Day

Com a proximidade do Valentine’s Day, empresas fazem de tudo para oferecer produtos que chamam a atenção, até morangos frescos em formato de coração.

O ponto de venda desses morangos é o formato perfeito de coração, segundo a Courage-Create Co, empresa responsável pela produção e vendas do “Ichigokoro”, que está comercializando o produto em um lote limitado de 100 unidades por dia.

O nome de comercialização do morango combina as palavras em japonês “ichigo” (morango) com “kokoro” (coração). Cada fruta pesa entre 16 e 50 gramas e os preços variam de acordo com o tamanho e quantidade nas caixas. A caixa com 1 unidade tamanho M (22 gramas) custa ¥1.270.

“O amor pode ser comunicado somente ao olhar para o formato do morango. Espero que aqueles que o comprarem possam fazer a pessoa amada sorrir,” disse o presidente da empresa, Akira Fujihiro de 42 anos.

O produto, que ficou 4 anos em desenvolvimento, foi vendido pela primeira vez em dezembro de 2015.

Para quem tiver interesse em comprar o morango para presentear alguém, basta acessar o site da empresa (veja aqui) em japonês.

Fonte: Asahi Imagens: Asahi, Courage Create