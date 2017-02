Japão: construções criativas que chamam a atenção

Centro de Logística do DoggyMan Kansai (ドギーマン関西ロジスティクスセンター)

Osaka

A referida construção no formato de um cão da raça dachshund foi desenvolvido pelo Nikken e concluído em 2011. O local funciona como um depósito e centro de distribuição do DoggyMan, fabricante de produtos para pets, e está localizado em Osaka. A construção pode ser vista se você estiver passando pela Via Expressa Hanshin Nº4. Um contorno ao longo da cobertura é aceso durante a noite, permitindo a visualização do adorável formato mesmo quando está escuro.

Kirin Beer Factory Nagoya (キリンビアパーク名古屋)

Nagoia/Aichi

Localizada ao longo da Linha Tokaido Shinkansen está a Kirin Beer Factory. Os tanques são imediatamente reconhecíveis porque são justamente pintados como um grande caneco de cerveja: dourado no fundo com uma espuma branca no topo. Se você estiver em Nagoia é possível agendar um tour gratuito e degustação na fábrica (acesse o site aqui para mais detalhes).

Meiji Chocolate Factory (明治なるほどファクトリー大阪)

Osaka

Em 2011, a Meiji, conhecida por seus doces de chocolate, decidiu reformar sua primeira fabrica que foi originalmente construída em 1955. Desde então é um local mágico para as crianças e a empresa quis infundir o mesmo espírito mágico em sua nova fábrica. Visto que a a linha ferroviária da JR Kyoto corre diretamente na direção sul, a Taisei Design propôs uma ideia para que a fachada inteira parecesse uma barra de chocolate gigante que poderia ser vista do trem. A fachada tem 28m de altura e 166m de comprimento, o que é equivalente a 38.000 barras de chocolate. Há tours gratuitos pela fábrica (veja detalhes clicando aqui/ em japonês).

Taru Tonneau (樽 TONNEAU)

Okinawa

Em Okinawa há um bar e restaurante conhecido como Barrel Restaurant. O nome real é Taru Tonneau (taru significa barril em japonês) e o estabelecimento tem o formato de um barril de uísque gigante. O local funciona desde 2012, mas seu site parece um pouco mais antigo.

The Bank of Japan (日本銀行)

Tóquio

Tecnicamente o Bank of Japan/ Banco do Japão (BOJ) não vende dinheiro, mas emite notas bancárias, assim como implementa a política monetária do Japão. Mas, diferente dos exemplos anteriores, o formato da construção do BOJ não é imediatamente reconhecível das ruas. Mas, com o Google Earth é possível ter um olhar de pássaro, que revela a semelhança com o símbolo do iene (veja aqui). O prédio do BOJ foi projetado em 1896 em um estilo neobarroco por Tatsuno Kingo, que também fez o design da Estação de Tóquio.

Na verdade é vago se o design do iene foi intencional ou não. E há alguma confusão sobre se o kanji para iene foi mesmo usado na época. É verdade que o kanji formal para iene era 圓 e ele não foi simplificado para 円 até 1946. Mas um pouco de escavação revela que o governo Meiji que emergiu do colapso do Edo Bafuku estabilizou uma moeda formal em 1871, 25 anos antes de Kingo projetar o BOJ. E na época eles também designaram o 円 como o kanji.

Bônus: Casa ou Caixa de leite?

No passado, o Portal Mie publicou uma matéria sobre uma casa interessante.A família vive e trabalha nesta casa, que virou hit nas redes sociais do Japão!

Mirasaka é uma vila calma rodeada por campos e casas térreas, localizada a cerca de 1 hora de carro da estação ferroviária de Hiroshima.

Construída e pintada para parecer com a caixa de leite da marca “Mainichi Gyunyu”, a construção branca, azul e vermelha se destaca em meio às outras casas na vizinhança.

