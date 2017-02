Doce ofurô de chocolate para comemorar Valentine’s Days

O vilarejo de Hakone (Kanagawa) é conhecido por um spa que atrai muitos fãs de ofurô. Dentro de suas instalações há ofurôs de chá verde, vinho, café e saquê. A novidade é que para comemorar o Valentine’s Day em grande estilo, iniciou o ofurô de chocolate.

Nas instalações há 3 grandes banheiras, com água acrescida de chocolate. Um funcionário vestido de confeiteiro vem com uma vasilha oferecendo um cremoso chocolate – não para comer, mas para passar no rosto e corpo.

Segundo a NHK, as pessoas de todas as faixas etárias que visitavam a instalação no dia da matéria passavam o chocolate no rosto e curtiam, não só o fato em si, mas o doce aroma.

Segundo informações do spa, o chocolate escuro será servido até 15 deste mês e depois será mudado para o chocolate branco, já voltado para o White Day.

Informações

Yunessun Spa

End.: Kanagawa-ken Ashigarashimo-gun Hakone-machi Ninotaira 1297

Esse spa tem áreas para banho público com maiô/biquini

HP: http://www.yunessun.com/

Mapa: clique aqui

Fontes: NHK e divulgação Foto: Odawara-Hakone Keizai/Friends