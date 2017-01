Alguns hiragana que não são usados em placas de carros no Japão

As placas de carros podem não ser as coisas mais atraentes, mas as regras e regulamentos em relação a elas têm algumas exceções interessantes.

E o Japão tem suas próprias exceções em relação a placas de carros. Placas personalizadas não são exatamente coisas surpreendentes no país, e a maioria das placas tem a mesma estrutura básica: local de emissão, um hiragana e alguns números.

Uma placa de carro de Sendai com o hiragana “a” seguido pelos números 20-19.

O uso do hiragana em placas de carro é único ao Japão, embora de todos os possíveis hiragana que poderiam ser usados, há alguns que nunca aparecem em placas de carro:

1) Qualquer hiragana com as marcações “ten-ten” no lado (como が (ga), じ (ji), ど (do) etc.)

2) A combinação de sons hiragana (como きゃ (kya), ちょ (cho), みゅ (myu) etc.)

3) Hiraganas antigos que não são mais usados (como ゐ (wi) e ゑ (we) etc.)

4) わ (wa) e れ (re) são somente usados em carros alugados.

Isso ainda deixa vários outros hiragana remanescentes e que podem ser usados, mas dentre eles há 4 dos quais, por várias razões, não podem ser usados em placas de carro, cita a matéria do Rocket News:

1) お (o). Esse hiragana não é usado devido a sua semelhança com o hiragana あ (a). Durante uma perseguição em alta velocidade, a última coisa que a polícia quer fazer é ter que tentar deduzir se está perseguindo um お ou um あ.

3)し (shi). Esse hiragana não é usado porque sua pronúncia é a mesma que a palavra 死 (morte), tornando-o um hiragana que pode trazer azar. Aqueles que estudaram japonês sabem que o 4 (também pronunciado da mesma forma) é considerado um número de má sorte, similar ao 13 no ocidente.

3) ん (n). Esse um tipo faz sentido, vendo como o ん é o único hiragana que é somente uma consoante e não uma consoante seguida por uma vogal. Não há palavras em japonês que começam com ん dificultando a pronúncia por si só. Quando atendentes de lojas de departamento fazem algum aviso nos alto-falantes de que um motorista deixou aceso o farol do carro no estacionamento, elas querem ser capazes de deixar a informação clara, sem gaguejar em erros de pronúncia.

4) へ (he). A razão pela qual você não verá um へ em uma placa de carro é porque o hiragana tem a mesma pronúncia de 屁 (flatulência).

Fonte: Rocket News Imagem: Twitter, Wikimedia Commons