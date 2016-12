O Natal no Japão

O Natal pode ser uma “importação” cultural, mas se tornou uma festividade importante no Japão, onde desenvolveu suas próprias características.

Um Natal bem japonês

O Papai Noel (Santa Claus) tem raízes europeias, mas ele também leva a alegria para as crianças no Japão. No entanto, a tradição de dar presentes às crianças é somente um aspecto do Natal que virou moda no Japão. O país observa muitos costumes cristãos, que geralmente diferem daqueles comuns na maioria dos países que celebram o feriado.

A Véspera de Natal, por exemplo, tornou-se mais importante que o Dia de Natal no Japão. A canção de amor “Kurisumasu ibu” (Christmas Eve) de Yamashita Tatsuro aparece regularmente em quadros musicais de dezembro há cerca de 3 décadas e agora está intricadamente ligada à época.

No dia 24 de dezembro, as transmissões televisivas estão repletas de programações de Natal, de filmes a show de variedades, e há todos os tipos de eventos especiais em parques temáticos, como o Tokyo Disneyland e o Universal Studios Japan.

Embora o Natal crie muito entusiasmo, há somente cerca de 1.9 milhão de cristão no Japão (números do Shukyo nenkan), representando menos de 1% da população total. A maioria deles desfrutam da época como uma grande festividade secular.

Hoje me dia, muitas famílias montam e decoram suas próprias árvores de Natal, geralmente artificiais. Lojas oferecem vários itens da época bem mais de 1 mês antes da data, uma vez que as festas do Halloween acabam. Luzes de Natal iluminando as ruas são uma visão comum nessa época do ano, também.

Véspera de Natal, uma época romântica

Em muitos países, o Natal é uma época de passar com a família, mas no Japão o feriado é associado a eventos organizados. É uma data especialmente importante para encontros entre pessoas solteiras, embora amigos também se reúnam.

A Véspera de Natal também é considerada particularmente romântica, e casais trocam presentes em um dia que muitos consideram igualmente importante a seus aniversários. Enquanto lojas tornam o Natal um impulso, restaurantes preparam cardápios sazonais e hotéis oferecem jantares de luxo com shows destacando performances de artistas famosos.

Frango e bolo

Enquanto o peru é um prato comum no Natal no ocidente, famílias japonesas geralmente celebram com frango. Devido à alta demanda, pedidos, incluindo aqueles feitos em redes de fast-food e supermercados, são feitos com vários dias de antecedência.

Outro prato essencial, digamos sobremesa, é o “Christmas cake”, tipicamente um bolo esponja coberto com creme gelado e consumido no dia de Natal. Geralmente é coberto com morangos, chocolate e com decorações de açúcar ou marzipã em formato de Papai Noel ou árvores de Natal. A corrida para comprar bolos significa que o Natal é uma época movimentada para a indústria de doces, concorrendo com o Valentine’s Day e o White Day.

De fato, campanhas publicitárias feitas por redes de fast-food, lojas de conveniência e docerias executam um grande papel na estabilização de várias tradições em feriados japoneses.

Quando o Natal termina, a nação vira a atenção aos preparativos para as celebrações mais longas de Ano Novo (Shogatsu), que duram até janeiro.

O Japão, então, entra no modo Shogatsu e os enfeites de Natal são substituídos pelo shimekazari (corda decorativa) associado ao Ano Novo.

Fonte: Nippon Imagens: Bank Image