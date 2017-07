Tanabata Matsuri: confira os 3 mais famosos do Japão

Apesar de comemorar Tanabata em 7 de julho, os mais famosos festivais alusivos à data são realizados no pico do verão. O motivo é simples: ajuste ao antigo calendário lunar. Assim, final de julho ou começo de agosto são as datas que coincidem com 7 de julho daquele calendário antigo.

Os 3 melhores do Japão são os de Sendai (Miyagi), Ichinomiya e Anjo (ambos em Aichi).

No entanto, há algumas publicações que destacam o de Hiratsuka (Kanagawa), pelo tamanho do público. Em 2015, Hiratsuka recebeu mais de 3 milhões de pessoas. Mas, o Shonan Hiratsuka Matsuri já se realizou entre 7 a 9 deste mês. Então, serão apresentados os 3 mais famosos do Japão.

Que tal vestir-se de yukata (quimono leve, de verão), levar um leque e curtir o festival? Se não fez seu pedido na noite de 7 deste mês, pode fazer em um desses recomendados.

Sendai Tanabata Matsuri

Esse festival das estrelas tem uma longa história de cerca de 400 anos, desde a Era Edo. Os organizadores enfeitam as galerias comerciais com cerca de 3 mil alegorias coloridas. Ainda tem mais de 1,2 mil lanternas de bambu que atraem os olhares dos visitantes, assim como os palcos com apresentações. O ponto alto é o tanabata gourmet. Como é o festival mais famoso, turistas de todo o país se deslocam para lá. Mais de 2 milhões de pessoas prestigiam o evento.

Um super evento antecede o Sendai Tanabata Matsuri, que é o Hanabi Matsuri.

Dia e horário: 5 de agosto, das 19 às 20h30. Se o tempo não permitir, é transferido para 9, 4a. feira

Número de disparos: 16 mil

Local: Parque Sendai Nishi (仙台西公園)

Dados do festival

Datas: 6 a 8 de agosto

Horário: 11 às 21h00

Locais (clique na escrita em vermelho): Parque Kotodai, Jozenji doori e Tsunagi Yokocho

Assista ao vídeo com imagens do festival de 2014.

Ichinomiya Tanabata Matsuri

A cidade considerada capital da indústria têxtil, é famosa pelo festival de Tanabata, exatamente porque a princesa da lenda era uma exímia tecelã. A 62a. edição do Ichinomiya Tanabata Matsuri é também um período de gratidão à tecelagem. Costuma receber cerca de 1,3 milhão de visitantes. Para atrair os jovens há várias atividades voltadas para eles, como o tradicional obon odori numa versão repaginada e convite a artistas famosos para a produção dos palcos de dança. Os enfeites são coloridos e vale a pena visitar, pois a galeria comercial fica a menos de 5 minutos a pé das estações da JR e Meitetsu.

Dados do festival

Datas: 27 a 30 de julho

Horários: no 1o. dia, das 18h10 às 19h00. Nos demais, início às 10h30 às 20h30

Local (clique na escrita em vermelho): galeria comercial próxima à estação, até o santuário xintoísta Masumida (Honmachi Shotengai e Ginza Doori)

Assista ao vídeo de 2014.

Anjo Tanabata Matsuri

O festival de Anjo (Aichi) é conhecido como o número 1 em pedidos, tanto que entrou para o livro de recordes. As pessoas podem fazer os pedidos no Tanzaku Road ou escrever nos mais de 3 mil balões que são soltos todos de uma só vez para atingir as estrelas. Outra opção é escrever os pedidos nas velas que iluminam as noites do festival. Para quem mora em Aichi, esse é imperdível pela sua beleza e atrações, na 64a. edição. Além das alegorias coloridas, programações musicais e de dança, ainda tem a área gourmet, típica dos festivais japoneses.

Dados do festival

Datas: 4 a 6 de agosto

Horário: 10 às 21h00

Programação em japonês ( clique aqui )

Locais (clique na escrita em vermelho): próximos à estação Anjo, clique aqui para abrir o mapa dos locais indicados com bandeirinhas

Assista ao vídeo dos balões de pedidos.

Fontes: divulgação Fotos e vídeos: divulgação