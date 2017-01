2017 é Ano do Galo: confira o que ele traz de maravilhoso

Segundo a astrologia chinesa, 2017 vai ser o coroamento do fluxo revolucionário que vem ocorrendo desde 2011. Portanto, será um ano de marco do início de coisas novas, ao mesmo tempo em se fecha um ciclo de mudança.

Para quem pensa em comprar um imóvel, poderá ser bom começar a pesquisar. Na hora do fechamento do contrato, ao invés de ser um peso, poderá ser algo que trará um sentimento positivo.

Se você costuma usar o trem como meio de transporte, poderá começar a prestar atenção em alguma estação que até então não tinha a menor importância.

A bem da verdade é que os astros vão ajudar quem quer começar algo novo para se auto melhorar! Será um ano muito bom para quem der o primeiro passo para a mudança! É um ano de superação de desafios!

Enfim, o Galo traz como marca a impulsividade, por isso, não se precipite. Como é criativo, solte-se e dê asas à imaginação. Como o Galo é destemido, corajoso, ambicioso e honesto, será um ano de ações inovadoras (crie coragem para isso). Para quem é positivo, o ano promete! Então, coloque brilho e verá que as atenções se voltarão para você. Para quem ainda não encontrou a pessoa amada, aproveite o ano favorável para se polir e brilhar, que certamente encontrará!

Influências no aspecto financeiro

O Ano do Galo de Fogo requer cuidados em relação à gestão financeira. É um ano que se não controlar a carteira, o dinheiro poderá sair com facilidade. Portanto, cuidar da economia doméstica é muito importante. A sugestão é determinar quanto poderá gastar com lazer e diversão. Recomenda-se não agir por impulso nas grandes compras como um novo carro, requerem consultas de terceiros. Convém ser cauteloso em relação aos gastos.

Influências no aspecto do trabalho e carreira

É um ano de esforço, apesar de já ter se esforçado no ano anterior, mas será requerido mais de você. Mas, talvez não seja o melhor ano para mudar de emprego, pois é um ano de semear para colher depois.

Pode ter certeza que o seu esforço não é em vão. Há pessoas que estão olhando para o seu melhor em relação ao trabalho e isso será recompensado.

Ano excelente para estudar ou praticar aquele hobby esquecido. Quanto mais praticar exercícios para o corpo, melhor será sua performance no trabalho.

Outra recomendação é estabelecer uma meta bem alta e trabalhar para que essa aconteça!

Influências no amor

Para quem está só, há possibilidades de conhecer várias pessoas nos locais mais inusitados. Por isso, a expectativa é de conhecer a pessoa ideal, melhor do que imagina!

Se conhecer alguém assim, muito interessante, a recomendação é zelar por esse relacionamento! E para quem se esforça no trabalho, brilha os olhos por conta da carreira, pode saber que aparecerá alguém que já conhece e se desperta por você.

Para quem já tem um companheiro ou amada, mas ainda não sabe se o relacionamento está bom, como este é um ano de escolhas, é preciso definir o que quer. Portanto, caberá a você decidir se quer continuar ou não, pois não faltarão oportunidades.

Para quem já está com a data do casamento marcada, a sugestão para que o relacionamento seja duradouro e de confiança e, para serem felizes juntos, é preciso não guardar segredos.

Influências na saúde

As influências do Galo na saúde apontam que 2017 será um ano bom, sem grandes problemas de acidentes ou doenças. Mas, nada de abusar do estresse. Ao sentir-se cansado, recarregue as energias dormindo bem ou fazendo algo para desestressar. Além disso, não é porque a sorte é favorável que irá se descuidar da alimentação e dos exercícios físicos.

Para ter boas noites reparadoras, que tal pensar em investir em um bom colchão e um travesseiro de qualidade?

Fontes: Unsei 2017 e YourFelicity/eto Imagens: Pixabay/Photozou