Anime ‘One Piece’ ganhará série do mesmo produtor de ‘Prison Break’

O anime “One Piece” ganhará uma série live-action, que será gravada em Hollywood. O anúncio foi feito na “Conferência de Imprensa do 20º Aniversário da Série”, em 21/Jul. A série será dirigida pelas mãos de Marty Adelstein, produtor executivo da série Prison Break e outros. Adelstein comentou que os custos de produção serão os maiores da história das séries de televisão.

A adaptação live-action do “One Piece” será dirigido pela “Tomorrow Studios” e roteirizada pelo próprio Eiichiro Oda, o mangaká responsável pela obra.

A Shueisha, distribuidora dos mangás da “Shonen Jump” e outros, comentou: “Para transformarmos a grandiosa história do One Piece em live-action, nós decidimos transformá-la em série após vermos a prosperidade das adaptações recentes de Hollywood, que contam com incrível estrutura de produção”, explicando o motivo de transformar o “One Piece” em uma série live-action ao invés de um único filme.

Adelstein disse: “Acredito que esta será a obra de maior custo de produção da história das séries de televisão. E ao pensarmos sobre a popularidade ao redor do mundo, há méritos em investir esse enorme custo de produção.”

Eichiro Oda também deixou uma mensagem para os fãs. “Primeiramente, a minha única condição é ‘jamais trair os fãs que vêm suportando a obra por 20 anos.’ Opiniões e mensagens de dúvidas deverão surgir, mas por favor tentem criar expectativa. Encorajem seus corações e esperem pelas notícias que virão. Esperem ansiosamente pela obra!”

“One Piece” é um anime lançado em 1997 e atualmente está em seu 85º volume. A circulação total doméstica das obras ultrapassam os 350 milhões, e aproximadamente 66 milhões de cópias estão rodando em 42 países, incluindo o Brasil. O anime está no ar desde 1999. Este ano, a obra comemora seu 20º Aniversário.

