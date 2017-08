Saiba da importância da lanterna-japonesa no verão do Japão

Mihama-cho, situada na extremidade da província de Mie, entre Owase e a divisa com Wakayama, é a capital da produção de hoozuki, a planta conhecida como lanterna-japonesa, lanterna-chinesa, cereja de judeu ou cereja de camisa, entre outros nomes no ocidente. A CBC TV fez uma reportagem para mostrar a colheita das milhares a serem expedidas para Nagoia. Confira o vídeo no final deste texto.

Você já deve ter visto ramos compridos da planta nos supermercados, na floricultura e nas quitandas. Nesta época do ano ela é comercializada pois tem um destaque dentro da tradição japonesa.

Ela é da família da berinjela (Solanaceae) e desde a antiguidade veio sendo usada para as tradições do verão e fins medicinais no Japão. A planta só é perigosa para a gestante, pois ingerindo o chá dos rizomas ou raízes, pode causar aborto.

Ainda hoje há regiões do Japão onde se costuma secar a planta para o preparo do chá medicinal. Ele ajuda na tosse, catarro, atua como antitérmico e para aquecer o corpo das pessoas má circulação.

Lanterna-japonesa na tradição do país

Essa planta tem um papel importante nesta época do ano. É muito utilizada para decoração de verão pela exuberância de sua cor e também na época do obon (feriado parecido com Finados no Brasil).

As flores são de cor branca, as quais se transformam em um cálice sextavado (sépalas), de cor laranja com tom de coral. Dentro dela existe um fruto pequeno de cor alaranjada para o vermelho, com formato e sabor que lembram o tomate, mas mais doce e ácido.

Quando as sépalas se secam, parecem uma tela branca envolvendo o fruto vermelho. Talvez seja essa a origem do nome popular lanterna chinesa ou lanterna-japonesa.

É a lanterna-japonesa que desempenha o papel de guia ao mensageiro no obon. Por isso, é usada como oferta nos altares e oratórios.

Os frutos nutritivos podem ser consumidos em saladas, refogados e até como geleia. É preciso lembrar que os frutos também fazem mal à gestante.

Confira como é a plantação e como se faz a colheita.

Fontes: CBC TV, Shumi no Engei e Horti Fotos: Public Domain, CBC e Wikipedia