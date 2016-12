Saiba como fazer e o que dizer nos cumprimentos de fim e começo do ano no Japão

Cumprimentos no fim de ano

As tradições japonesas incluem palavras de cumprimento diferentes no final e no começo do ano, especialmente no ambiente de trabalho. Elas fazem parte da etiqueta social, ou das regras de civilidade. Então, conheça as palavras e como se proceder em diferentes situações.

No final do ano, por regra, agradece-se pelas gentilezas recebidas durante o ano e deseja-se um feliz novo ano. No entanto, para cada grau de hierarquia, há formas diferentes de expressão, ainda que o significado seja o mesmo. Essas palavras podem ser usadas somente até o dia 31 de dezembro.

Para os superiores, incluindo os “senpai” (veteranos): 今年も一年大変お世話になりました。お仕事をご一緒させていただきまして、勉強になりました。ありがとうございます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。Kotoshi mo ichinen taihen osewa no narimashita. Oshigoto wo goissho sasete itadakimashite, benkyo ni narimashita. Arigatou gozaimasu. Rainen mo douzo yoroshiku onegai itashimasu. Yoi otoshi wo mukae kudasai.

Para o colega de trabalho, aquele que entrou depois de você: 今年も一年お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。Kotoshimo osewa ni narimashita. Rainem mo douzo yoroshiku onegai shimasu. Yoi otoshi wo.

Para o amigo ou familiar, com intimidade e que tenha idade inferior à sua: 来年もどうぞよろしくお願いします。良いお年を。Rainen mo douzo yoroshiku onegai shimasu. Yoi otoshi wo.

Fora do ambiente de trabalho, se for no cabeleireiro ou em demais locais mais informais, pode-se dizer simplesmente 来年もよろしくお願いします。良いお年を。Rainem mo yoroshiku onegai shimasu. Yoi otoshi wo.

No ano novo

Ao encontrar com as pessoas pela primeira vez no novo ano, tanto os superiores, quanto os colegas, há outras palavras para os cumprimentos de ano novo. “Mas de novo?”, a resposta é “sim”. Ao encontrar a pessoa, as primeiras palavras devem ser de algo como “entramos no ano novo, antecipadamente sou muito grato”. Portanto, veja abaixo, como falar e para quem:

Para os superiores, incluindo os “senpai” (veteranos): あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshimo douzo yoroshiku onegai itashimasu.

Para o colega de trabalho, o amigo ou familiar: あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。Akemashite omedetou gozaimasu. Kotoshimo yoroshiku onegai shimasu.

Os jovens usam de forma abreviada, só com os amigos com idade inferior à dele e com muita intimidade: あけおめ。ことよろ。Akeome, kotoyoro. Esta frase foi citada, somente a título de conhecimento, caso alguém fale assim com você. Nesse caso, se não for uma pessoa mais velha pode responder da mesma forma. Caso contrário, se for uma pessoa com idade superior ou chefe, responda polidamente.

Em geral, usam-se essas formas de cumprimento de ano novo até que tenha se expressado para todos do ambiente de trabalho, conhecidos e colegas, nos primeiros dias de janeiro.

Em quaisquer situações, lembre-se de se curvar adequadamente para cumprimentar, conforme a ilustração – não com a cabeça, mas com a parte superior do corpo.

