Japão: lendas e sabedoria dos ancestrais nos enfeites do Ano Novo

O final do mês de dezembro é corrido e apurado para o povo japonês. Seja para a grande faxina e limpeza, seja para os cumprimentos e para as festas e cerimônias.

Para os japoneses, o oshougatsu, ou o Ano Novo, é a data em que os antepassados e deuses vêm fazer uma visita à casa, por isso, tanta importância. Residências, empresas, fábricas, templos, estabelecimentos comerciais, santuários xintoístas, ficam todos brilhando para recebê-los.

Oshougatsu: data que os antepassados e deuses fazem uma visita!

E aqui entram os enfeites nas residências, nos estabelecimentos comerciais e nos veículos.

Segundo os especialistas, esses enfeites não são obrigatórios. O que conta é a intenção de quem os usa, para trazer boa saúde e felicidade para o lar e para a família.

Esses enfeites devem ser colocados no período de 13 até 28 de dezembro. A data ideal para colocá-los é 28, pois o número 8 é auspicioso. Depois disso, dizem os especialistas que trazem má sorte, como o número 29 e colocar os enfeites no dia 31 é considerada falta de educação para com os deuses. Se, em último caso, não conseguiu enfeitar até o dia 28, pode ser no dia 30.

Você pode reparar que, terminando o Natal, já no dia seguinte ou em 28, as lojas japonesas estão todas decoradas para receber o novo ano. As casas seguem o mesmo princípio.

Kadomatsu

Esse item de decoração feito de bambus cortados na transversal e bolinhas, tudo com elementos naturais, serve para sinalizar a casa para os deuses encontrarem rapidamente, segundo a lenda. Por isso, são colocados do lado de fora da porta da residência ou dos estabelecimentos comerciais.

Dessa forma, a mensagem para os deuses é algo como “nossa casa está pronta para recebê-los”. Nesse enfeite há símbolos para a boa colheita, para a segurança da casa, afastando as más energias e também para os antepassados.

Há sempre a representação do pinheiro, como símbolo da árvore, pois o povo japonês da antiguidade acreditava que os deuses habitavam nas árvores. A pronúncia do pinheiro, em japonês, é matsu, a qual escrita de outra forma significa esperar, conferindo o significado da espera dos deuses.

Esse elemento de decoração, de pequenos a gigantes, é colocado depois da casa bem limpa. Dependendo do tamanho, pode ser colocado perto dos locais onde há água e fogo, como banheiros e cozinha. Mas também, colocam-se os pequenos sobre a mesa de estudos para as crianças e adolescentes ou nas penteadeiras.

Shimenawa

A Amaterasu Oomikami (Deusa do Sol na mitologia xintoísta), ficou confinada na caverna, trancando a porta por causa de uma maldade praticada pelo seu irmão Susanoo. Com isso, o mundo se escureceu, as plantações apodreceram e os demais deuses não sabiam o que fazer.

Com a finalidade de trazer Amaterasu de volta, os deuses organizaram uma grande festa em volta de sua caverna. A estratégia deu certo e ela abriu a porta, fazendo o sol brilhar novamente.

Assim, os deuses colocaram uma corda na porta da caverna, chamada de shimenawa, que deu origem a esse enfeite.

Por isso, os japoneses costumam colocar esse elemento decorativo na porta da casa, do comércio e do carro.

Kagami Mochi

O espelho (kagami, em japonês) era usado desde a antiguidade nos rituais, por acreditarem que os deuses habitavam nele.

Os espelhos da era moderna são placas finas, mas na antiguidade eram feitos de bronze, grossos e redondos, no formato de mochi (bolinhos de arroz).

Por isso, nos tempos modernos, os japoneses ornamentam suas casas com os bolinhos de arroz colocados empilhados, representando os espelhos de bronze da antiguidade. Dessa forma oferecem os “espelhos” para os deuses que visitam suas casas. E, também, por acreditarem que “espelhos” sobrepostos como o yin e yang trazem sorte dobrada.

Como e quando retirar os enfeites

Normalmente, os enfeites ficam até 7 de janeiro, ou no mais tardar até 15, quando os santuários xintoístas costumam realizar uma cerimônia chamada “tondo”, quando as pessoas levam os enfeites para serem queimados. Há santuários xintoístas que fazem isso fora dessa data também, aceitando os enfeites.

Se não puder levar os enfeites no santuário xintoísta (jinja), pegue uma folha de jornal, coloque o enfeite bem no centro, jogue uma pitada de sal no lado esquerdo, depois mais uma no meio e por último, mais uma no lado direito. Embrulhe o enfeite, agradeça e jogue-o no lixo comum.

