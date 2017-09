Pudim leve, fácil e saboroso do Japão

Conta a história que o pudim nasceu na Grã-Bretanha. Isso foi dentro de um navio, onde o cozinheiro pegou as sobras dos alimentos, bateu ovos e colocou para cozinhar em banho-maria. Mais tarde, no final do século 18, na França, foi desenvolvido o pudim doce, com pedaços de pães, frutas e castanhas. Assim, o pudim se alastrou pelo mundo, inclusive no Brasil e Japão.

Os registros indicam que entrou no arquipélago em 1872. Aos poucos, foi sendo introduzido como sobremesa nos restaurantes. Ganhou popularidade, para se feito em casa, em 1964.

A receita na versão japonesa é leve, pois não leva leite condensado. Mais suave, é fácil de preparar. Agrada o público, de crianças a idosos. Confira como preparar um delicioso e leve pudim à moda japonesa. A receita é de uma casa famosa no país – Monteur. Você pode conferi-la no vídeo abaixo.

Ingredientes para a calda

50 gramas de açúcar granulado

10 g de água

15 g de água fervendo

Modo de preparar a calda

Numa panela coloque o açúcar e a água

Esquente no fogão, até que fique com cor de caramelo

Retire do fogo

Despeje a água fervendo e mexa bem para deixar a calda uniforme

Despeje a calda em 6 potes para assar o pudim

Ingredientes para o pudim

500 ml de leite

3 ovos inteiros

100 gramas de açúcar granulado

sementes de baunilha

Modo de preparar o pudim

Primeiro prepare as sementes de baunilha, retirando-as da vagem, abrindo-a com uma faca. Depois, raspa-se a baunilha

Em uma panela, despeje o leite e acrescente as sementes de baunilha

Leve ao fogo e aqueça até o pontos antes da fervura. Desligue o fogo

À parte, em uma tigela, bata os ovos inteiros usando um fouet

Acrescente o açúcar e continue batendo até ficar com consistência cremosa

Acrescente o leite aquecido, aos poucos e continue batendo

Repita o processo até acabar o leite

Use uma peneira bem fina e passe o que foi batido por ela, em uma tigela com bico

Macete: use uma toalha de papel. Cubra o líquido e retire em seguida. Isso remove as espumas

Despeje o conteúdo nas 6 vasilhas já dispostas em uma forma funda

Despeje, com cuidado, água quente na forma funda

Leve a forma ao forno pré-aquecido à temperatura de 170 graus

Asse por 30 minutos

Retire as forminhas da forma

Espere esfriar, cubra-as com filme plástico e leve à geladeira

Depois de 1 a 2 horas, desenforme com cuidado em um pires, dando leves sacudidas

Pronto para servir

Bom apetite!

Fonte e fotos: Monteur Pâtissier