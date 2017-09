Oden prático e delicioso: receita fácil

O ideal seria preparar um caldo à moda antiga. Mas, leva tempo. Para facilitar, as donas de casa do Japão vêm usando uma receita prática. O sabor é muito parecido com o oden comprado nas lojas de conveniência.

Você vai precisar de uma panela grande e ingredientes para o caldo e para esta panelada chamada de oden.

Com esta receita para 4 pessoas, basta ter arroz cozido na hora e nada mais. Se preferir, use mostarda para acentuar o sabor. Bom apetite!

Caldo: ingredientes

5 copos de água

2 colheres de sopa de shoyu (molho de soja)

2 colheres de sopa de sake

2 colheres de sopa de mirin

1 colher de sopa de Hondashi

Sal a gosto

Ingredientes do oden

⅔ de nabo grande

1 konyaku

3 chikuwa

4 ovos cozidos

Salsicha, konbu em laço, pedaços de carne, agedofu (tofu frito), batata inglesa, hanpen, saquinho de mochi e outros ingredientes da sua preferência

Modo de preparar

Primeiro corte o nabo em rodelas, no tamanho de 2 cm. Depois o konyaku em triângulos.

Acomode os ingredientes em uma panela grande: nabo, konyaku, ovos cozidos, linguiça ou salsicha, pedaços de carne, etc.

Em uma panela à parte, ferva todos os ingredientes juntos (do caldo).

Despeje o caldo na panela com os ingredientes cortados e acenda a chama do fogão.

Cozinhe em fogo bem baixo por cerca de 2 horas. Se usar a panela de pressão, fica pronto em 20 minutos.

Super dica: o konbu em laço (ou nó) é importante ser colocado porque acentua o sabor do caldo.

A panela não precisa ser necessariamente de barro. Pode cozinhar o oden em qualquer tipo de panela grande.

Fonte: Cookpad Fotos: Akakaze e Misbit