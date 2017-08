10 alimentos assustadores do Japão para os estrangeiros

Quando se fala em gastronomia ou comida japonesa, a primeira imagem que vem à cabeça, segundo o site, são os belos arranjos. Entretanto, há aqueles que os estrangeiros se assustam ou acham estranho. E o site chinês listou os 10 mais bizarros.

Um deles é yakishirako, ou ovas de peixe assadas. “Não dá para aceitar, só de ver a aparência”, mencionou o site.

O segundo é inago no tsukudani, um cozido de gafanhoto. Apesar do tsukudani ser uma forma de cozido tipicamente japonesa e que os estrangeiros gostam, à base de shoyu e adoçado, a matéria diz que gafanhoto é medonho, ao ponto do estrangeiro querer fugir.

Basashi ou sashimi de carne de cavalo. De acordo com o site, os europeus, especialmente alemães e franceses, não conseguem ver a carne de cavalo como alimento. Então, sashimi dessa carne, nem pensar.

Esse não poderia deixar de entrar na lista. Como 4o. alimento apontado, aparece o natto. “Apesar do alto valor nutritivo, a gosma e o cheiro são insuportáveis para os estrangeiros”, aponta.

O 5o. alimento que aparece na lista é o fugu ou espécie de baiacu. Para os estrangeiros, é o tipo do peixe não comestível. Por isso, os pratos preparados a partir dele são estranhos.

Apesar de ser nutritivo, só de ver, já é assustador para os estrangeiros. Trata-se do hachinoko ou pratos à base de filhotes de abelha, comum em Nagano. Esse também, não dá nem pra ver, segundo o site.

O sétimo e igualmente assustador, é o sazamushi no tsukudani. Também é servido em Nagano, um cozido (tsukudani) de 3 tipos de larvas: stoneflies, caddisflies e de megaloptera.

O oitavo apontado é a carne de golfinho. “É desnecessário dizer que tem levantado a voz de condenação furiosa de estrangeiros”, publicou.

Shiokara aparece como o nono da lista. Trata-se de uma fermentação a partir da conserva de peixes e frutos do mar em conserva no sal. Aponta que a aparência e o cheiro são insuportáveis.

E não poderia faltar o shirouo no odorigui, uma iguaria servida com os minúsculos peixes vivos, nadando dentro da tigelinha de vidro ou porcelana, como décimo alimento. “É inimaginável comer algo vivo”, descreveu.

Fonte: Record China via Livedoor News Imagens: internet