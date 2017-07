Goya champloo: delicioso e rico prato típico de Okinawa

Retire a água do tofu. Para isso, remova o filme plástico da embalagem para retirar a água. Com o tofu dentro da embalagem, coloque-o de pé em uma tigela e leve à geladeira por cerca de 1 a 2 horas para retirar a água dele.

Corte a carne de porco no tamanho desejado e transfira-a para uma tigela. Deixe-a de molho com as 2 colheres de sopa de saquê. Essa bebida japonesa ajuda a amolecer a carne.

Numa outra tigela, quebre os ovos inteiros, bata com um fouet e tempere a gosto com sal e pimenta (se quiser).

Corte o goya ao meio, no sentido vertical. Com uma colher de sopa remova as sementes e a polpa branca (essa é que amarga a boca). Fatie as duas partes.