2 receitas de gelatina ágar-ágar refrescantes e nutritivas

Sabia que os sábios japoneses já usavam a gelatina ágar-ágar desde os idos de 1.650? É conhecida como kanten (寒天). Para produzi-la as algas específicas são fervidas para extrair a gelatina. Antigamente (e ainda hoje) a gelatina japonesa era vendida em barras que precisavam ser deixadas de molho antes do preparo. Nos dias atuais, para facilitar a vida das pessoas, é vendida também em pó.

Ágar-ágar e seus benefícios

Ajuda a regular o intestino

Ótima para quem faz dieta de emagrecimento

Não derrete à temperatura ambiente

Nutritiva: potássio, fibras, cálcio, ferro e magnésio

Livre de corantes e aditivos

Pode ser usada em receitas doces e salgadas

Ótima para a pele e ossos

Desintoxicante

Ajuda a eliminar gorduras e reduzir os níveis de colesterol

Onde comprar kanten e quanto custa

Os preços são variados, a partir de 183 ienes, se for em envelopes com pó, contendo 4 gramas. A gelatina ágar-ágar em pó ou em barras, pode ser encontrada em qualquer supermercado. Nas páginas web há informações de que os bebês, a partir do 8o. mês, podem receber essa gelatina como alimento, no máximo, 1 colher por dia. Se perceber reação alérgica, suspenda. E cuidado para o bebê não engasgar. O ideal é oferecer a gelatina bem picadinha.

Terrine de salmão com ágar-ágar

Ingredientes

1 lata de salmão

1 e ½ envelopes de gelatina (kanten) em pó

280cc de água

3 colheres de sopa de creme de leite

½ envelope de consommé

1 e ½ colher de sopa de maionese

3 colheres de café de suco de limão

Alcaparras a gosto para enfeitar

5 a 6 unidades de alcaparras para a receita

Fatias de pepino e legumes para enfeite

Modo de preparar o terrine

No liquidificador bata o salmão (sem o caldo da lata) com o creme de leite e reserve

Na panela coloque o caldo, a água, o consommé e a gelatina, misture bem e leve ao fogo médio. Ferva por 1 ou 2 minutos e desligue o fogo

Em seguida, misture o que acabou de ser batido no liquidificador

Quando perceber que começou a endurecer, passe um pano úmido com água na forma e despeje

Leve à geladeira

Modo de preparar o molho

Pique as alcaparras bem miudinhas

Misture-as em uma tigela, com a maionese e o suco de limão

Modo de servir

Desenforme o terrine

Cubra-o com o molho e enfeite com alcaparras e legumes fatiados a gosto

Opções para a receita

A gelatina ágar-ágar pode ser preparada só com o consommé, dissolvidos e fervidos em 500ml de água. Depois coloque as verduras, legumes ou frutos do mar, já previamente fervidos. Fica bonito e é saudável

No lugar do creme de leite, pode usar óleo de coco, se preferir

No lugar do salmão em lata, pode usar atum ou frango

Outras opções para salada

Para ter saladas coloridas, prepare a gelatina com polpa de tomate, suco de beterraba ou de cenoura e coloque em bandejas de gelo. Enfeite a salada com os cubos de gelatina de polpa de legumes ou verduras. Ficam bonitas e apetitosas

Gelatina ágar-ágar de frutas

Ingredientes

2 copos de água

1 envelope de ágar-ágar em pó (4g)

100 gramas de frutas diversas cortadas

Modo de preparar

No fogo médio, coloque a panela já com a água e o pó de ágar-ágar

Para quem está de dieta, não precisa colocar açúcar (se as frutas forem doces)

Para quem preferir, pode colocar açúcar a gosto, enquanto cozinha a gelatina (1 a 2 minutos de fervura)

Espere esfriar só um pouco

Em uma forma de vidro ou tigela, coloque as frutas cortadas e cubra com a gelatina. Leve para gelar

Outras versões mais simples

Use suco de fruta comprada no supermercado para a receita. Por exemplo, para 200ml de suco de uva, use 2g de pó de ágar-ágar e umas gotas de limão. Leve para ferver 1 a 2 minutos em fogo médio. Pode variar com leite de coco ou outros sucos de sua preferência. Enfeite com frutas ou folhas de hortelã.

Fontes e fotos: Desk Worker, Tokai TV e Cookpad