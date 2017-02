Japão promove campanha para clientes reduzirem desperdício de comida em restaurantes

No próximo ano fiscal, como parte de seus esforços para reduzir o desperdício de alimentos, o Ministério do Meio Ambiente planeja promover a campanha chamada “30.10” para toda a comida servida em ocasiões em que houver consumo de bebidas alcoólicas.

Em cooperação com restaurantes, bares e governos locais de todo o país, o ministério realizará esforços para reduzir gradualmente o desperdício de comida nas ocasiões em que as pessoas tendem a focar mais nas bebidas alcoólicas e conversar com amigos do que em comer.

Lançada na cidade de Matsumoto (Nagano) no ano fiscal de 2011, a campanha 30.10 pede às pessoas que participam de festas onde bebidas alcoólicas são servidas que se concentrem em comer nos primeiros 30 minutos e nos últimos 10 minutos de tais ocasiões.

A campanha se espalhou entre as empresas na cidade graças a panfletos distribuídos em estações ferroviárias.

Atividades similares que visam reduzir o desperdício de comida foram lançadas em outras partes do país. Tais medidas foram vistas em 18 províncias e 62 municípios desde o ano fiscal de 2016.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image