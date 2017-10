Negligência médica pode ter causado morte de mulher durante parto sem dor

Na sexta-feira (6), a Polícia da Província de Osaka enviou aos promotores públicos um caso em que um médico é suspeito de causar a morte de uma mulher de 31 anos que recebeu anestesia para aliviar a dor do parto.

De acordo com a polícia, o obstetra Masaaki Oiki de 59 anos, diretor da Oiki Ladies Clinic 2 localizada na cidade de Izumi (Osaka), falhou em tomar as medidas necessárias quando Chie Nagamura ficou inconsciente sob anestesia para parto sem dor no dia 10 de janeiro. Após ter recebido a anestesia, Nagamura se queixou que estava com dificuldades para respirar.

Ela foi levada a outro hospital na cidade vizinha de Sakai para receber tratamento, mas faleceu em decorrência de danos cerebrais por falta de oxigênio no dia 20 de janeiro. Sua bebê nasceu de cesariana e sobreviveu.

Opiniões de vários especialistas apontaram a grande possibilidade de que Nagamura sofreu dispneia (falta de ar) porque a anestesia foi muito forte e afetou seu sistema nervoso.

A polícia enviou o caso suspeito de negligência profissional que resultou em morte aos promotores sem efetuar a prisão do obstetra. É raro para um médico enfrentar uma acusação criminal no país em relação a um incidente que envolve parto sem dor, mesmo com vários incidentes relacionados sendo reportados no Japão.

Oiki explicou que não havia sido capaz de responder prontamente às mudanças nas condições de Nagamura, admitindo sua falha em oferecer tratamento suficiente, informaram fontes investigativas.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image