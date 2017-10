Mulher morre após usar medicamento preparado de maneira errada em hospital

Uma mulher de 60 anos morreu no mês passado após injetar medicamento de uso domiciliar preparado no Hospital Universitário de Quioto, com seu conteúdo 738 vezes mais forte do que o prescrito, informou a universidade na terça-feira (3).

De acordo com o hospital localizado no distrito de Sakyo, a mulher se queixou de uma dor nas costas na noite do dia 26 de setembro após aplicar o medicamento por via intravenosa em casa. Ela recebeu tratamento no hospital universitário na manhã seguinte, mas morreu.

O medicamento, uma solução injetável de selênio, foi preparado no dia 28 de agosto por dois funcionários especializados da farmácia do hospital. A instituição descobriu a alta concentração após examinar o restante da solução e sangue coletado da mulher.

O agente selênio foi preparado no próprio hospital, visto que nenhuma empresa farmacêutica disponibiliza o medicamento como um produto pronto.

O selênio é um mineral essencial para o corpo humano, visto que ele tem um papel importante no metabolismo. A falta dele pode causar problemas como doenças cardíacas, deficiências imunológicas e câncer.

O hospital disse que uma anormalidade foi reportada com outra dose do medicamento equivalente preparado no mesmo dia para um adolescente, sugerindo que os dois casos estavam ligados.

Representantes do hospital, que pediram desculpas publicamente, disseram que o caso foi reportado à polícia e ao ministério da saúde para futuras investigações.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK