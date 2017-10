Japão pode ter fornecimento limitado de vacinas contra influenza neste inverno

O Japão pode enfrentar escassez de vacinas contra influenza neste inverno devido a um atraso de produção.

Atualmente, o volume de fornecimento está projetado em cerca de 25,28 milhões de unidades, equivalente a 50,56 milhões de doses, aproximadamente 1,14 milhão de unidades a menos do que a quantidade estimada usada durante a temporada anterior de influenza e o segundo nível mais baixo em dez anos.

O atraso na produção de vacina ocorreu enquanto o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas (NIID, na sigla em inglês) substituiu um dos quatro tipos de vacinas que ela selecionou para esse inverno, devido à lenta disseminação.

“Pedimos àqueles com 13 anos ou mais de idade que tomem somente uma dose da vacina neste inverno, ao invés de duas,” disse um oficial do ministério da saúde.

A cada temporada o NIID seleciona tipos de vacinas com base em sua projeção de influenza, e elas são criadas por fabricantes de medicamentos usando ovos de galinha.

De acordo com o ministério, cerca de 27,84 milhões de unidades de vacina foram fabricadas para a última temporada, e estima-se que cerca de 26,42 milhões do total tenham sido usadas.

Para essa temporada, a disseminação de um dos quatro tipos de vacina selecionado pelo NIID foi mais fraca que o esperado, levando a uma estimativa de que a produção desse tipo caia em cerca de 30% ou mais a partir do nível da última temporada. O NIID substitui esse tipo por um novo, e a mudança levou ao atraso na produção.

Com o surto da influenza no Japão normalmente atingindo o pico entre janeiro e fevereiro, as pessoas são aconselhadas a se vacinarem até meados de dezembro.

Nessa temporada, no entanto, o fornecimento de vacina está projetado para atingir o pico na terceira semana de dezembro, mais tarde que o normal.

O ministério pediu a instituições médicas e distribuidoras de medicamentos que verifiquem se os estoques de vacina estão sendo gerenciados de forma apropriada.

“Se cada pessoa tomar somente uma dose, o número total de vacinados alcançaria quase o nível da última temporada,” disse um oficial do ministério.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: Bank Image