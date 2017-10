Governo japonês aprova plano de novo tratamento para câncer

O governo japonês aprovou um novo plano para combater o câncer, o qual inclui promover o uso de medicina genômica, divulgou a NHK.

O plano foi aprovado em uma reunião do gabinete na terça-feira (24). Ele expõe como o governo vai combater a doença ao longo dos próximos seis anos.

O câncer é a causa número um de morte no Japão. Um em cada dois japoneses desenvolve a doença em um dado momento.

O plano tem três pilares: prevenção do câncer, aprimoramento do tratamento do câncer e suporte aos pacientes para que eles possam conviver com a doença em suas comunidades de forma segura.

O plano envolve promover o uso de medicina genômica, que escolhe medicamentos eficazes com base nas informações genéticas dos pacientes. O suporte será adaptado a cada paciente com base na idade e gênero, além disso, assistência será fornecida àqueles que estão em busca de trabalho ou que sofrem de demência.

O plano também visa oferecer melhor tratamento para tipos raros de câncer e aqueles intratáveis.

O ministério da saúde esperava incluir uma meta numérica para erradicar o fumo passivo até 2020, contudo, abandonou a proposta após falhar em alcançar um consenso em como realizá-lo.

O ministro da saúde, Katsuonobu Kato, disse aos repórteres que o ministério trabalhará duro para apresentar um projeto de lei à assembleia assim que possível sobre a erradicação do fumo passivo.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image