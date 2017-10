Gemas em formatos de estrela, coração ou flor

Um obentô ou o lanchinho da tarde pode ficar mais divertido com as gemas em estrela ou flor. Elas são produzidas com a ajuda de um utensílio. Não se trata de nenhuma novidade, mas ainda continua vendendo bem no mercado japonês, porque torna lúdico ou decorativo um simples ovo.

Ao passar os olhos nos comentários das mães que usam o utensílio, a maioria diz que apesar de dar um pouco de trabalho vale a pena. “Comprei para fazer obentô bonitinho”, escreveu uma delas. “Dá um pouco de trabalho, mas as crianças adoraram”, exclamou outra.

“Tenho usado sempre, não só para os ovos decorados, como também para gelatina, kanten (gelatina agar-agar), pudim e outras sobremesas”, explicou outra mãe.

Gemas decorativas

O nome do utensílio é Dreamland (ドリームランド), vendido tanto na página do fabricante quanto nas lojas online como Amazon e Rakuten. Dependendo da loja pode ser adquirido por pouco mais de mil ienes. Na página oficial custa 1.728 ienes com imposto.

Segundo as mães, é preciso seguir o manual de instruções corretamente. Passar óleo de cozinha antes do preparo garante um acabamento bonito.

A gema ganha formatos decorativos por um processo simples. Separam-se as claras das gemas. As claras são colocadas em um recipiente para o cozimento e, depois se acrescentam as gemas, para novo cozimento.

O utensílio é leve, feito de polipropileno e não toma espaço: mede 16,8 por 6,5cm.

Assista ao vídeo para conferir o passo a passo.

Fonte e fotos: divulgação