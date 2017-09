Mais de 300 pessoas no Japão sofreram perda auditiva causada por caxumba

Pelo menos 336 pessoas sofreram perda auditiva no Japão em 2015 e 2016 como resultado de complicações relacionadas à caxumba, mostrou uma pesquisa divulgada na quarta-feira (6).

As descobertas, que destacam a necessidade de vacinações públicas, viram um total de 261 pessoas diagnosticadas com severa perda auditiva a uma extensão de que ela causou dificuldades em suas vidas diárias. Dessas, 154 tinham idades entre 5 a 10 anos, de acordo com a pesquisa realizada pela Sociedade de Otorrinolaringologia do Japão, que colheu respostas de 3.536 instituições médicas em todo o país.

Quatorze pacientes desenvolveram dificuldades auditivas em ambos os ouvidos e 11 começaram a usar aparelhos ou tiveram que realizar um implante coclear, segundo a sociedade.

As pessoas com faixa etária de 30 anos constituíram um número relativamente elevado daquelas que contraíram caxumba, salienta.

A caxumba é uma doença viral que ocasiona febre e inchaço nas glândulas salivares abaixo das orelhas dos pacientes. Anteriormente, as vacinas eram conduzidas de forma frequente no Japão, mas inoculações obrigatórias foram interrompidas em 1993 após seus efeitos colaterais terem chamado à atenção pública.

Atualmente, as vacinações são conduzidas em uma base voluntária e a própria pessoa, ou responsável, precisa arcar com os custos.

“Dentre os países desenvolvidos, o Japão é a única nação sem rotinas de vacinação para a doença”, disse a sociedade, fazendo um apelo ao governo para retomar um regime de vacinações gratuitas.

Fonte: Mainichi Imagem: Bank Image