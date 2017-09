Pesquisadores japoneses confirmam que poeira amarela aumenta o risco de doenças cardíacas

Uma equipe de pesquisadores japoneses confirmou na segunda-feira (4) que a poeira amarela (kosa 黄砂) aumenta o risco de infarto agudo do miocárido, divulgou uma reportagem do Jiji Press.

O risco foi 1.46 vezes maior que o normal nos dias seguintes à chegada da poeira amarela, de acordo com os pesquisadores, incluindo Sunao Kojima da Universidade de Kumamoto e pesquisadores do Instituto Nacional para Estudos do Meio Ambiente.

A exposição aos poluentes do ar misturados com a poeira amarela pode desencadear doenças cardíacas, disseram os pesquisadores.

Na pesquisa, a equipe examinou 3.713 residentes da província de Kumamoto que tiveram infarto agudo do miocárdio entre abril de 2010 e março de 2015.

Para os pacientes que também sofreram doenças renais crônicas, o risco nos dias após a chegada da poeira amarela foi ainda maior, 2.07 vezes em comparação ao normal, mostrou a pesquisa.

“Riscos associados com a poeira amarela podem ser reduzidos de alguma forma ao usar máscaras e purificadores de ar”, disse Kojima.

A equipe planeja realizar futuras pesquisas para estabelecer se o risco de infarto agudo do miocárdio está relacionado ao PM 2.5, um material particulado que têm até 2.5 micrômetros de tamanho. Um micrômetro corresponde à milionésima parte de um metro.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: NNN