Japão registrou mais de 860 mil novos casos de pacientes com câncer

Estima-se que no Japão cerca de 862.000 novos casos de pessoas com câncer foram diagnosticados em 2013, queda de 3.000 ante o ano anterior, revelou o Centro Nacional de Câncer na quarta-feira (20).

O centro também confirmou que tanto a taxa de surgimento do câncer quanto a de morte tendem a ser maiores do que suas médias nacionais para homens que moram em províncias perto do Mar do Japão, embora tal tendência não estivesse clara para as mulheres. Além disso, uma alta taxa de ocorrência de câncer não foi necessariamente acompanhada por um alto índice de mortes em algumas províncias.

De acordo com resultados detalhados do estudo a nível nacional, com base em números de novos casos de câncer e dados sobre mudança demográfica província por província, a taxa de surgimento de câncer do estômago e a taxa de morte ficaram acima de suas médias nacionais na região Tohoku, nordeste do Japão, no lado do Mar do Japão e na Península de Kii, região central.

Uma relação similar em termos de câncer de fígado foi observada na região Kinki e outras regiões na metade oeste do arquipélago, além da província central de Yamanashi, enquanto que em termos de câncer de esôfago foi notável na província ao extremo norte, Hokkaido, região Kinki e partes nortes da região Kyushu, no sudoeste.

Acredita-se que a taxa de surgimento de câncer vá mais além para aumentar a taxa de morte em áreas onde muitas pessoas fumam e estão infectadas pela bactéria H.plyori e vírus da hepatite, observou o centro.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image