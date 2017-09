iPhone: conheça o “SOS de Emergência” para situações imprevistas

O novo iOS 11, lançado oficialmente em 20/set, implementou a funcionalidade “SOS de Emergência” para comunicados ao corpo de bombeiros e à polícia em situações de emergência. Esta feature também está disponível no iPhone 8, que começou a ser vendido há alguns dias.

O SOS de Emergência consegue ligar para a polícia (110), para a Guarda Costeira (118) e para o corpo de bombeiros/ambulância e enviar a localização do smartphone automaticamente.

Caso o próprio usuário, algum familiar ou desconhecido se envolva em um acidente, desmaie repentinamente ou seja roubado, o SOS de Emergência poderá ajudar muito. O SOS de Emergência também poderá ser acionado em outras situações de emergência como incêndios, afogamentos, entre outros.

Aperte o botão da energia (botão de suspensão) cinco vezes seguidas para ativar

O SOS de Emergência pode ser ativado ao apertar o botão de suspensão (botão de energia) cinco vezes seguidas. Contudo, no caso do iPhone 8/8 Plus, a feature pode ser ativada ao pressionar o botão lateral e o botão do volume (não importa se for o + ou -). Entretanto, apertar cinco vezes seguidas o botão lateral do iPhone 8/8 Plus também ativa a funcionalidade.

Após isso, aparecerá um menu da feature na tela bloqueada. Arrastando o dedo para a direita na opção “SOS de Emergência”, um menu com os itens: “Polícia (110)”, “Guarda Costeira (118)” e “Incêndio, Ambulância, Resgate”. O usuário pode optar entre essas categorias de acordo com sua necessidade. A ligação é realizada automaticamente no instante do clique.

Nesse momento, nenhuma tela de verificação irá aparecer, logo apenas realize a ligação em uma situação de emergência.

Ficha médica para informar os familiares e o “médico de confiança”

Além disso, ao (re) configurar a ficha médica (Medical ID) do iPhone, será possível permitir que médicos e equipes médicas verifiquem as informações sobre problemas de saúde, alergias, medicamentos e outros.

Nessa ficha médica, além da polícia e do corpo de bombeiros, também é possível configurar os contatos de emergência para que os pais, irmãos, filhos, cônjuge, médicos e outros consigam verificar a ficha do usuário sem ter que desbloquear o iPhone e realizar ligações.

A ficha médica pode ser modificada ou criada clicando no próprio contato do usuário no aplicativo “Telefone”.

Fonte: Yahoo