Empresa que vendeu comida contaminada pela bactéria E.coli fecha 17 lojas

De acordo com a empresa Fresh Corp., operadora de delicatessens, suas 4 lojas nas províncias de Gunma e Saitama que venderam a comida supostamente contaminada, assim como 13 outras lojas nas mesmas províncias e em Tochigi, onde não houve casos de infecção pela bactéria E.coli (Escherichia coli), foram todas fechadas. O anúncio foi feito na quarta-feira (20).

Quatro das lojas da rede foram afetadas por uma disseminação da bactéria E.coli que causou a morte de uma menina de 3 anos de idade, enquanto outras 22 pessoas passaram mal.

As 17 lojas da Delicious nas províncias de Gunma, Saitama e Tochigi encerraram as operações na terça-feira (19), visto que seria “difícil dar continuidade aos negócios sendo que a fonte de infecção ainda precisa ser identificada”, disse a operadora Fresh Corp.

Um total de 22 pessoas foi infectado com a estirpe 0157 da E.coli após terem consumido salada de batatas e outros produtos comprados na rede de delicatessen. A menina de 3 anos morreu no início de setembro, enquanto as outras pessoas sofreram sintomas como dores de estômago.

Autoridades locais inspecionaram 8 das 17 lojas, além de uma unidade de processamento de alimentos que produziu a salada de batatas, mas não encontrou traços da bactéria.

A menina e outros 10 clientes foram infectados pela E.coli após consumirem comida comprada na loja de Maebashi (Gunma) no dia 11 de agosto. O governo da cidade local disse que a bactéria, possivelmente, se espalhou para vários pratos dentro da loja, visto que clientes compartilharam utensílios para servir alimentos, como tenazes.

Fonte: Japan Today, Mainichi Imagem: News 24