Confusão toma conta de conferência de imprensa após sumiço de carrapato

Um carrapato da família ixodidae que estava sendo exibido no escritório do governo da província de Miyazaki no dia 4 de setembro desapareceu, causando caos, soube o jornal Mainichi.

O carrapato foi apresentado à mídia como parte de uma ação do governo em alertar as pessoas sobre a “síndrome da febre severa com trombocitopenia (SFTS, na sigla em inglês)”, que é transmitida por carrapatos da família ixodidae.

O artrópode, trazido ao local da conferência por um funcionário do governo da província, foi colocado sobre uma folha de papel branco junto com outro carrapato que tinha morrido após sugar sangue. O carrapato vivo desapareceu após uma sessão de fotos.

O desaparecimento repentino do carrapato causou caos na sala, com jornalistas e funcionários do governo procurando por ele desesperadamente, mas em vão. Como contramedida, o governo espalhou 2 tipos de inseticida em toda a sala de conferência.

A conferência de imprensa foi estabelecida em resposta a um número particularmente alto de casos reportados de SFTS na província de Miyazaki, o maior no Japão desde 2013. Durante a conferência, foi dito aos repórteres sobre como evitar ser mordido pelo carrapato, visto que a época do outono se aproxima.

Em uma conferência realizada no dia seguinte, o governador de Miyazaki, Shuji Kono, pediu desculpas dizendo ”deveríamos ter tomado melhores precauções de segurança”.

Fonte e imagem: Mainichi