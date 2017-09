Amostra de sangue não é necessária em novo teste de nível de glicose para diabetes

Uma equipe de pesquisa criou um método não invasivo para medir o nível de glicose no sangue ao aplicar simplesmente um raio infravermelho aos dedos, um desenvolvimento que poderá ajudar a reduzir o incômodo para os diabéticos.

A tecnologia desenvolvida por cientistas dos Institutos Nacionais para Ciência Quântica e Radiológica e Tecnologia tornariam desnecessário para os pacientes que sofrem de diabetes tirar amostras de sangue diariamente para verificar seus níveis de glicose no sangue.

A equipe espera comercializar o equipamento médico com base na tecnologia dentro de 5 anos.

De acordo como o Ministério da Saúde, cerca de 9.5 milhões de adultos no Japão podem estar sofrendo de diabetes.

Pacientes que tomam injeções de insulina regulamente precisam medir seus níveis de glicose diariamente por conta própria, tirando amostras de sangue ao furar as pontas de seus dedos com agulhas.

Embora as agulhas tenham melhorado e causam menos dor, a coleta diária de sangue ainda é uma tarefa incômoda para os pacientes.

O novo método mede os níveis de glicose no sangue com base na força do laser absorvido após expor os dedos a um laser infravermelho.

Para comercializar a tecnologia, os pesquisadores estabeleceram uma empresa start-up. Eles planejam iniciar um estudo clínico em grande escala que cobrirá cerca de 300 diabéticos no próximo ano fiscal, trabalhando com um hospital universitário e outras instituições.

Fonte e imagem: Asahi