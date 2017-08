Recorde de vendas do natto no Japão

O natto é uma típica iguaria japonesa, à base de soja fermentada. Os grãos são cozidos e depois são fermentados com a bactéria do natto. Zero de colesterol, rico em proteínas, fibras, cálcio, ferro, magnésio e até vitamina C, ele é o alimento do momento.

Engana-se quem pensa que o natto é comido somente com arroz. Nos tempos atuais, ele é degustado nos sanduíches, saladas e pastas. Há infinitas receitas e livros especializados que ensinam a comê-lo. Para não enjoar de incluí-lo em todas as refeições o natto é colocado em pratos quentes e frios.

Natto, alimento do momento

Ele é o alimento do momento. Não é pra menos. Barato, nutritivo e saudável, substitui as hortaliças que tiveram alta de preços.

Segundo reportagem da TBS, o pepino subiu 48% e a beringela 68%. Tudo isso por causa das chuvas de verão.

Natto e versões como alimento funcional

Além de substituir as hortaliças nas mesas japonesas, a bactéria vem chamando a atenção das consumidoras. O natto sem aquele cheiro característico, não é novidade.

Mas, por conta do novo boom, fabricantes criaram versões como alimentos funcionais, ainda mais saudáveis dessa iguaria. Por exemplo, com mais bactérias ou outra marca que promete acabar com a polinose (kafunsho). Só esse fabricante vendeu 15 milhões de unidades em 3 meses, tamanho o sucesso.

Outro tipo de natto é um que melhora a função intestinal com as bifidobactérias. O mercado de natto cresceu tanto, que ultrapassou o patamar de 200 bilhões de ienes de vendas no ano passado.

Nas geladeiras expostas, há uma variedade de natto, para atender todos os gostos e opções funcionais. Que tal experimentar o natto com queijo e tomate, com abacate, com molho para pasta e até com pão?

Fonte: TBS Fotos: Wikipedia e Photozou