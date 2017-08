Mais de 30.000 pessoas infectadas pela doença mão-pé-boca

A doença mão-pé–boca é uma infecção viral que causa inchaços nas mãos, pés e boca dos pacientes, principalmente nas crianças. Embora seja muito raro, a doença pode causar encefalite e outros sintomas graves. As autoridades informaram que surgiu uma epidemia da doença neste verão.

Segundo o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, foram relatados 31.009 pacientes em todo o Japão na última semana de julho. Os dados foram recolhidos em aproximadamente 3.000 instituições médicas de pediatria de todo o Japão. Essa é a primeira vez que o número de pacientes ultrapassou a marca dos 30.000.

O número de pacientes por instituição equivale a 9.82 pessoas, o maior número registrado em 10 anos. Segundo as autoridades, a previsão é de que a epidemia se expanda ainda mais.

A província onde houve o maior número de pacientes foi Fukui, com 25.5 pessoas por instituição médica, seguido por Niigata (20.61) e Ishikawa (18.69). A epidemia está se espalhando principalmente no leste do Japão, que inclui as regiões de Tokai, Kinki e Kanto.

Desde o mês passado, uma clínica pediátrica do bairro de Adachi (Tóquio) recebe semanalmente 10 pacientes com a doença. Este é um número duas vezes maior do que o normal e, em alguns casos, a clínica diagnosticou uma família inteira infectada pela doença.

Uma mãe cujos dois filhos foram diagnosticados pela doença disse que “dois dias após apresentarem febre alta, as mãos e pés ficaram inchados e as crianças não conseguiram dormir por causa da dor e da coceira.”

Noriyuki Wada, diretor da clínica, aconselha as crianças a lavarem bem as mãos e a evitarem compartilhar os brinquedos.

“Peço para que (as crianças) tomem as devidas medidas como lavar bem as mãos e evitar compartilhar seus brinquedos. Além disso, caso seu filho esteja produzindo muita saliva e com muito mau humor, suspeite de infecção pela doença mão-pé–boca e faça uma consulta médica o mais rápido o possível.”

Fonte: NHK News