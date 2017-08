Japão emite alerta sobre surto de sarampo aos que viajarem à Europa

O Ministério da Saúde do Japão emitiu um alerta para as pessoas que viajarem à Europa em meio a um surto de sarampo em países como a Itália e Romênia, divulgou o jornal Mainichi na segunda-feira (21).

O ministério está pedindo aos turistas que procurem um hospital se apresentarem sintomas como febre alta ou erupção cutânea generalizada após retornarem ao Japão.

Embora a Organização Mundial da Saúde tenha verificado que o Japão eliminou infecções de estirpes de sarampo endêmicas em 2015, infecções de grupo que se originaram de pessoas que contraíram a doença no exterior estão se espalhando no arquipélago.

Desde o dia 6 de agosto, o número de pacientes atingiu 169 no Japão neste ano, já ultrapassando o de 2016.

Cerca de 4.100 pacientes na Itália e 6.500 na Romênia já foram confirmados com a doença desde agosto, comparado a cerca de 860 e 2.000, respectivamente, para o ano todo em 2016, de acordo com o Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças.

Sintomas da doença altamente contagiosa incluem coriza, olhos vermelhos e lacrimejantes, febre alta e erupção cutânea. O vírus se espalha através da tosse e espirro e pode causar complicações como pneumonia e até resultar em morte (1 a cada 1.000 pacientes), de acordo com o ministério.

O ministério recomenda às pessoas com viagem para o exterior que verifiquem seus registros de vacinação e tomem uma dose adicional se foram vacinados apenas uma vez.

A doença foi predominante no Japão há cerca de 1 década, com o número de pacientes aumentando para mais de 10.000 em 2008, mas o país foi considerado livre das infecções do vírus endêmico posteriormente.

