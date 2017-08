Tóquio prepara hospitais para oferecer melhor atendimento a pacientes estrangeiros

Visto que a onda de turistas do exterior continua crescendo no Japão, Tóquio está preparando 14 hospitais na capital para serem amigáveis aos estrangeiros.

O plano é para certificar os hospitais, aqueles administrados pelo governo metropolitano e pela Corporação de Tratamento Médico e Saúde Metropolitana de Tóquio, como instituições preparadas para oferecer serviços médicos em vários idiomas até o ano fiscal de 2020.

Sob o plano, os 14 hospitais serão reconhecidos pela Fundação de Educação Médica do Japão como instituições suficientemente equipadas para aceitar pacientes estrangeiros sob o sistema de Serviço de Acreditação Médica do Japão para Pacientes Internacionais (JMIP na sigla em inglês).

As exigências para o reconhecimento JMIP incluem a disponibilidade de manuais para receber e tratar pacientes estrangeiros, assim como serviços de interpretação.

Além do Hiroo Hospital, somente 7 outros hospitais em Tóquio receberam o reconhecimento do JMIP desde maio. Eles são o NTT Medical Center Tokyo, o Center Hospital of the National Center for Global Health and Medicine, o Tokyo Nishi Tokushukai Hospital, o International University of Health and Welfare Mita Hospital, o Tokyo Saiseikai Central Hospital, o Toranomon Hospital e o Tokyo Takanawa Hospital.

Subsídios a instituições médicas que atendem a certos padrões para lidar com estrangeiros

Em um programa separado, o governo metropolitano fornecerá subsídios a instituições médicas que atendem a certos padrões para lidar com pacientes estrangeiros.

As instituições que atenderem aos critérios, como sinalização em língua estrangeira e informação em sites, serão elegíveis para receber até 500.000 ienes ($4.560) em subsídios. O governo metropolitano espera que 180 instituições médicas se tornem elegíveis para os subsídios durantes os 3 anos até março de 2020.

Curso de inglês para enfermeiras e aumento de intérpretes em serviços de videochamadas

Respondendo à orientação do governo metropolitano, a Associação de Enfermagem de Tóquio lançou um curso de língua inglesa para seus membros.

A associação planeja fornecer “enfermeiras de apoio” durante as olimpíadas de Tóquio em 2020 e está trabalhando para garantir que cerca de 700 profissionais realizem o curso no ano fiscal de 2017. O curso focará em termos médicos e frases usadas para perguntar aos pacientes sobres seus sintomas e primeiros tratamentos.

Enquanto isso, o Instituto do Japão para Saúde Global (JIGH na sigla em inglês), uma organização com sede em Tóquio que tem foco em questões relacionadas à saúde, aumentará o pessoal em seus serviços de videochamada em cerca de 40%, para 400 intérpretes, até 2020, alta dos atuais 280.

A expansão focará em intérpretes especializados em português e espanhol, de acordo com um representante do JIHG. Para se tornar um intérprete médico qualificado são necessários pelo menos 3 anos de treinamento, devido à extensão exigida de conhecimentos médicos e habilidades linguísticas.

Pacientes estrangeiros que busca serviços médicos em outras línguas além do japonês está em alta

O número de pacientes estrangeiros que busca serviços médicos em outras línguas além do japonês está em alta. O governo metropolitano de Tóquio oferece um serviço por telefone que encaminha os não falantes de japonês a instituições médicas linguisticamente capazes. No ano fiscal de 2016, o serviço, que cobre os idiomas inglês, chinês, coreano e outras 2 línguas, gerenciou cerca de 8.500 solicitações, alta de mais de 80% em comparação há 5 anos.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image