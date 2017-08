Estudante de 16 anos morre após atividade do clube de beisebol

Uma estudante do ensino médio de 16 anos, que desmaiou logo após um treino de um clube de beisebol, morreu em decorrência de danos cerebrais em um hospital na província de Niigata.

A estudante da Kamo Gyosei High School, na cidade de Kamo (Niigata), desmaiou em frente à entrada da escola no dia 21 de julho imediatamente após correr até lá, de um campo de beisebol, que fica a cerca de 3.5km de distância, com outros membros do clube, todos rapazes.

A estudante do segundo ano do ensino médio era uma assistente do treinador, sendo responsável pelo equipamento, registros e cuidados com os membros do clube.

Ela morreu em decorrência de hipóxia cerebral, uma condição na qual há diminuição no suprimento de oxigênio no cérebro, no dia 5 de agosto, de acordo com a polícia da província.

A jovem participou do treino no campo, que havia iniciado às 17h30 e terminado por volta das 19h30 no dia 21 de julho, de acordo com um funcionário da escola.

Normalmente, a estudante teria entrado num ônibus que transporta o equipamento de beisebol quando fazia o percurso entre a escola e o campo. Contudo, naquele dia, um treinador do clube teria pedido à ela que fosse caminhando ao seu ritmo de volta à escola porque um jogador tinha se machucado e precisava ser transportado no ônibus.

“Gostaríamos de responder à família da estudante com toda a sinceridade nos esforçar em realizar medidas para garantir que acidentes desse tipo não aconteçam novamente”, disse um funcionário da escola em uma entrevista ao jornal Asahi.

Fonte: Asahi Imagem: NHK