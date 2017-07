Vários alunos passam mal após comerem queijo servido em escola de Tochigi

Alunos de uma escola ginasial na cidade de Takanezawa (Tochigi) passaram mal após comerem queijo servido junto com a refeição no refeitório da escola, de acordo com representantes do conselho educacional.

Vinte alunos que tinham comido o queijo que “exalava um cheiro estranho”, servido nas refeições no dia 10 de julho, se queixaram de dor no estômago e outras condições de saúde, divulgou a Fuji TV.

O queijo foi entregue na escola no dia 5 de julho pelo Centro de Lanche Escolar Takanezawa e, apesar das instruções da embalagem indicarem que o alimento precisava ser mantido refrigerado, ele foi deixado a uma temperatura ambiente por 5 dias, segundo o conselho educacional.

“As inspeções foram descuidadas”, disseram representantes do conselho educacional em uma declaração.

Fonte: Japan Today Imagem: FNN